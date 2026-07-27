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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶
سیاست » اخبار کلی

امیر الهامی: شهدای سوباشی الگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی هستند

امیر الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) گفت: شهدای سایت راداری سوباشی در حساس‌ترین روزهای جنگ تحمیلی، در سنگر دفاع از آسمان کشور ایستادند والگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی شدند.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی، ضمن گرامیداشت ۵ مرداد، سالروز اقتدارآفرینی، ازخودگذشتگی و ایثار شهدای سایت راداری «سوباشی» و عملیات «مرصاد»، مهم‌ترین سرمایه اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را فرهنگ ایثار و شهادت دانست و بر تداوم راه شهدای سوباشی توسط کارکنان مؤمن، متعهد و ولایتمدار این نیرو، تأکید کرد.

متن پیام فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجم مرداد، یادآور حماسه‌ای جاودانه و نماد ایثار، بصیرت و وفاداری مردانی است که در سایت راداری سوباشی، آگاهانه و با ایمان راسخ، جان خویش را در راه دفاع از آسمان ایران اسلامی فدا کردند و نام خود را در دفتر زرین افتخارات این مرز و بوم ماندگار ساختند.

شهدای سوباشی از افتخارآفرینان دوران هشت سال دفاع مقدس و از قهرمانان عرصه پدافند هوایی کشور بودند که با انتخابی آگاهانه، دفاع از استقلال، عزت و امنیت ایران اسلامی را برگزیدند و با نثار جان خود، درس ایستادگی، مسئولیت‌پذیری، ولایتمداری و عشق به میهن را برای همیشه در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشتند.

این شهیدان والامقام در حساس‌ترین روزهای جنگ تحمیلی، در سنگر دفاع از آسمان کشور ایستادند و با فداکاری و ازخودگذشتگی، الگویی ماندگار برای نسل‌های پس از خود شدند؛ به‌گونه‌ای که امروز افسران، فرماندهان و کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش با تأسی از همان روحیه ایثار، ایمان و مجاهدت، در مسیر دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی گام برمی‌دارند.

در جنگ اخیر نیز بار دیگر فرزندان غیور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأسی به همان فرهنگ ایثار و شهادت، تا آخرین لحظه در سنگر دفاع از آسمان کشور ایستادند و جمعی از همرزمان عزیزمان با نثار جان خود، امنیت و آرامش ملت بزرگ ایران را پاسداری کردند.

بی‌تردید خون پاک این شهیدان، استمرار همان مسیر نورانی شهدای سوباشی و شهدای دوران دفاع مقدس است؛ مسیری که با ایمان، اخلاص و فداکاری ترسیم شده و هرگز متوقف نخواهد شد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام سایت راداری سوباشی و تمامی شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، بر این باورم که فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین سرمایه‌های اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است و کارکنان مؤمن، متعهد و ولایتمدار این نیرو، با عزمی راسخ و روحیه‌ای انقلابی، راه پرافتخار شهیدان را با قدرت ادامه خواهند داد.

از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای شهدای گران‌قدر، صبر و اجر برای خانواده‌های معزز آنان و عزت، اقتدار و سربلندی روزافزون ایران اسلامی را مسئلت دارم.

برچسب ها: سرتیپ الهامی ، ارتش ، جنگ ایران و آمریکا
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