نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته در آمریکا نشان می دهد که اکثر شرکت کنندگان معتقدند دولت ترامپ در جریان با ایران با مشکلاتی فراتر از آنچه که تصور می کرد رو به رو شده است.

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجوی صورت گرفته از سوی شبکه سی بی اس نیوز حاکی از آن است که ۷۶ درصد از آمریکایی ها معتقدند دولت ترامپ با مشکلاتی فراتر از آنچه که تصور می کرد در جریان جنگ با ایران رو به رو شده است.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۰ درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند که روند جنگ همان طور که دولت ترامپ پیش بینی می کرد پیش رفته است.

همچنین دو سوم شرکت کنندگان تاکید کردند که این جنگ همین الان باید به پایان برسد.

پیشتر نیز بلومبرگ گزارش داد که دولت آمریکا در تأمین حمایت مالی از تجاوزات خود علیه ایران با مشکلاتی رو به رو است. دولت آمریکا پیشتر از کنگره خواسته بود با بودجه فوق العاده به ارزش ده ها میلیارد دلار موافقت کند اما تصویب این بودجه اضافی عملا تضمین شده نیست.