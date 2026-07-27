ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، عملیات مرصاد را نماد اقتدار و استحکام ایران برای دفاع از ایران عزیز عنوان و تاکید کرد: پاسخ ارتش به تجاوزات احتمالی دشمنان، شدید و کوبنده‌تر خواهد بود.

جوان آنلاین: ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، عملیات مرصاد را نماد اقتدار و استحکام ایران و صلابت فرزندان ملت در ارتش برای دفاع از ایران عزیز عنوان کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پنجم مردادماه، یکی از اوراق زرین تقویم ایستادگی فرزندان رشید ملت در دفاع از ایران عزیز است و نشان می‌دهد که ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همواره برای مقابله با دشمن سفاک و مزدوران و جیره‌خواران استکبار جهانی مهیا هستند و پای هر متجاوز به ذره‌ای از خاک وطن را قطع خواهند کرد.

عملیات مرصاد، غلیان غیرت در رگ‌های ملت بزرگ ایران برای مقابله با تجاوز ناجوانمردانه دشمن و یکی از بزرگ‌ترین صفحات حضور سیل‌آسای مردم و نیروهای مسلح در خط مقدم نبرد در برابر دشمن بود و این حماسه حضور و همدلی، با راهبرد هوشمندانه شهید سپهبد صیاد شیرازی، مبتنی بر توانمندی‌های نظامی و اشراف کامل به معابر و محورهای عملیاتی ممکن، یکی از پیروزی‌های بزرگ دفاع مقدس را با پاسخ طوفانی به دشمن رقم زد و شکست سنگین دشمن متجاوز و پیاده‌نظام او در جبهه نفاق را تثبیت کرد.

توکل به وعده نصرت الهی، ولایتمداری و نقش بی‌بدیل شهید صیاد شیرازی، حضور شکوهمند نیروی زمینی محوری ارتش در این عملیات، چشمان بیدار پدافند هوایی در سایت سوباشی قهرمان، حماسه بی‌بدیل قهرمانان هوانیروز و حملات رعدآسای نیروی هوایی الهی ارتش، با همراهی سایر نیروهای مسلح و پشتیبانی همه‌جانبه مردم نشان داد که تمام ایران عزیز در برابر هرگونه تعرضی خواهد ایستاد و دشمنان را آن سوی مرزهای ایران مقتدر دفن خواهیم کرد.

امروز نیز ارتش سرفراز و سایر نیروهای مسلح با حماسه‌آفرینی در جنگ‌های ۱۲روزه، رمضان و نبرد هرمز، اقتدار درون‌زا و برآمده از غیرت ملی و ایمان به وعده نصرت الهی را به جهانیان نشان داده‌اند. ارتش همچون همیشه، در خط مقدم دفاع از تمامیت ارضی کشور، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت غیور ایران ایستاده و عمق جبهه دشمن را برای هرگونه تحرک احتمالی هدف گرفته است.

جهانیان گواه این هستند که فرزندان ایران سربلند و مقتدر در ارتش و نیروهای مسلح، از ارتفاعات سربه فلک کشیده غرب کشور و تنگه مرصاد، تا تنگه هرمز و جغرافیای ایستادگی و رشادت در جنوب وطن، در هر گوشه از این آب و خاک حماسه‌خیز، برای مقابله با هر دشمنی، مهیا هستند. این حماسه حضور و استقامت، ادامه همان راهی است که در مرصاد و در سایت راداری سوباشی پی افکنده شد؛ راهی که نسل به نسل، با فداکاری فرزندان این آب و خاک تداوم یافته است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت سالروز ۵ مرداد و ادای احترام به تمامی شهدای این آب و خاک، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و امام شهدا، با تکیه بر ایمان راسخ، ولایتمداری و پیروی از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، همراه سایر نیروهای مسلح، با چشمانی باز، آماده و هوشیارتر از همیشه، در برابر هرگونه تهدید و توطئه دشمنان ایستاده و تأکید می‌کند که ذره‌ای در مسیر حراست و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی میهن اسلامی، کوتاهی نخواهد کرد و تجاوزات دشمنان را شدیدتر و کوبنده‌ترین حملات، پاسخ خواهد داد.