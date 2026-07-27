در سایه وخامت اوضاع معیشتی و خدمات رسانی در لیبی مردم این کشور در طرابلس به خیابان ها آمدند.

جوان آنلاین:طرابلس پایتخت لیبی شاهد آغاز اعتراضات گسترده مردمی بعد از بسته شدن ساختمان وزارت خارجه این کشور توسط جنبش های اعتراضی است.

معترضان با برگزاری تظاهرات در تعدادی از مناطق مختلف طرابلس خواهان برکناری دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبییه شدند.

آنها مسیرهای اصلی در منطقه جزیره القرقنی، الغیران و النبراس را با آتش زدن لاستیک خودروها بستند.

اعتراض مردم لیبی به قطع مکرر برق و وخامت اوضاع خدمات رسانی و معیشتی در این کشور است. شاهدان نیز از تیراندازی به سمت معترضان در برابر نیروگاه برق غرب طرابلس خبر دادند.