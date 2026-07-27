کد خبر: 1371145
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

آیا انتفاضه جدید در کرانه باختری در راه است؟ 

انتفاضه تشدید خشونت‌های شهرک نشین و افزایش سرکوبگری‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری این منطقه را به بشکه باروت تبدیل کرده و به اذعان نماینده کنست، احتمال وقوع انتفاضه سوم را افزایش داده است.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از فرماندهی امنیتی این رژیم به سرکردگان سیاسی و سران شهرک‌نشینان هشدار داده است که با تشدید خشونت‌های شهرک‌نشینان، اوضاع در کرانه باختری در حال لغزش به سمت بحران است و احتمال وقوع انتفاضه سوم وجود دارد.

در شرایطی که اوضاع در کرانه باختری نشان‌دهنده تنش‌های بیشتر است، این رسانه صهیونیستی به نقل از مسئولان نظامی تل آویو گزارش داد که آن‌ها نسبت به حمایت گسترده سرکردگان سیاسی از شهرک‌نشینانی که شب گذشته در پنج نقطه اقدام به آتش‌افروزی کردند، هشدار داده‌اند. در ماه‌های اخیر ۲۱۹ حمله توسط این شهرک‌نشینان مستند شده است.

عملیات امنیتی در کرانه باختری

خبرنگار الجزیره امروز دوشنبه گزارش داد که شهرک‌نشینان اسرائیلی منطقه صنعتی در شهرک «بیتا» در جنوب نابلس را به آتش کشیدند. به موازات آن، نظامیان ارتش نیز حملات گسترده‌ای برای بازداشت فلسطینیان در روستای «دیر جریر» در حومه رام‌الله انجام دادند و یک خانه‌ فلسطینی را به مرکز بازجویی میدانی تبدیل کردند.

نیروهای اشغالگر همچنین به اردوگاه «العروب»، شهرک‌های «بیت امر» و «اذنا» در استان الخلیل، شهرک «کفر قدوم» در شرق قلقیلیه، روستای «تل» در جنوب غربی نابلس، حومه «اکتابا» در شمال شرقی طولکرم و روستای «جلبون» در شرق جنین یورش بردند. خبرنگار الجزیره همچنین گزارش داد که نظامیان صهیونیست پدر دو شهید (ابراهیم و جواد رمضان) را در روستای تل بازداشت کردند.

دیروز نیز شهرک‌نشینان در ساعات اولیه صبح به روستاهای فلسطینی در کرانه باختری حمله کرده، دو مسجد را به آتش کشیدند و شعارهایی بر روی دیوارها نوشتند.

آیا انتفاضه سوم در راه است؟

کرانه باختری شاهد سلسله‌ حملات فزاینده شهرک‌نشینان است؛ طبق آمارهای سازمان ملل و تشکیلات خودگردان فلسطین، این حملات منجر به شهادت ده‌ها فلسطینی و مجروح شدن صدها تن در سال جاری شده است.

بنا بر گزارش کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از مسئولان امنیتی، ارتش اسرائیل به دلیل نگرانی از اعیاد یهودی، در حال بررسی امکان اعزام نیروهای کمکی به کرانه باختری است. پیش‌تر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که با انتخابات در ماه اکتبر مواجه است، دستور آغاز یک عملیات امنیتی گسترده در کرانه باختری و لغو مرخصی نظامیان را صادر کرده بود. «بتسلئل اسموتریچ»، وزیر دارایی افراطی این رژیم نیز خواستار الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی شده است.

تصمیم نتانیاهو، اما با انتقاداتی در داخل کنست و اپوزیسیون مواجه شد. «گلعاد کاریو» عضو کنست، گفت که نخست‌وزیر و وزیر دارایی‌اش به دنبال «انتفاضه سوم» در کرانه باختری هستند. وی در پلتفرم ایکس نوشت: کابینه نتانیاهو به جای آرام کردن اوضاع، می‌خواهد وضعیت را در کرانه باختری به آتش بکشد.

کاریو که از اعضای حزب دموکرات‌ها است، افزود: گروهی در اینجا وجود دارد که ما را عمداً به سمت انتفاضه سوم سوق می‌دهد. نتانیاهو به دلایل سیاسی و اسموتریچ به دلیل بخشی از برنامه‌اش این کار را انجام می‌دهند.»

وی هشدار داد که این تنش ها به گونه‌ای است که ارتش نمی‌تواند از شهروندان اسرائیلی یا فلسطینی در برابر خشونت شهرک‌نشینان افراطی محافظت کند.

کرانه باختری به بشکه باروت تبدیل شده است

انتقادات دیگری نیز از سوی «یائیر گولان»، رئیس حزب دموکرات‌ها، مطرح شد که کابینه نتانیاهو را متهم کرد که با تبدیل کرانه باختری به یک «بشکه باروت»، امنیت رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، دفتر نخست‌وزیر فلسطین در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: تروریسم شهرک‌نشینان که توسط کابینه اسرائیل حمایت می‌شود، به قتل‌عام‌های سیستماتیک در سراسر کرانه باختری اشغالی تبدیل شده است.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، طبق آمارهای رسمی فلسطینی، بیش از ۱۱۸۲ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده، هزاران نفر مجروح و حدود ۲۴ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

برچسب ها: انتفاضه ، کرانه باختری ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

کلنگ بمب را می‌زنید!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

پادوی حقیر نتانیاهو!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

«شهادت رهبر» تربیت نسل نو را از روایت به واقعیت رساند

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار