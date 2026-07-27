آیا انتفاضه جدید در کرانه باختری در راه است؟ 

تشدید خشونت‌های شهرک نشین و افزایش سرکوبگری‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری این منطقه را به بشکه باروت تبدیل کرده و به اذعان نماینده کنست، احتمال وقوع انتفاضه سوم را افزایش داده است.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از فرماندهی امنیتی این رژیم به سرکردگان سیاسی و سران شهرک‌نشینان هشدار داده است که با تشدید خشونت‌های شهرک‌نشینان، اوضاع در کرانه باختری در حال لغزش به سمت بحران است و احتمال وقوع انتفاضه سوم وجود دارد.

در شرایطی که اوضاع در کرانه باختری نشان‌دهنده تنش‌های بیشتر است، این رسانه صهیونیستی به نقل از مسئولان نظامی تل آویو گزارش داد که آن‌ها نسبت به حمایت گسترده سرکردگان سیاسی از شهرک‌نشینانی که شب گذشته در پنج نقطه اقدام به آتش‌افروزی کردند، هشدار داده‌اند. در ماه‌های اخیر ۲۱۹ حمله توسط این شهرک‌نشینان مستند شده است.

عملیات امنیتی در کرانه باختری

خبرنگار الجزیره امروز دوشنبه گزارش داد که شهرک‌نشینان اسرائیلی منطقه صنعتی در شهرک «بیتا» در جنوب نابلس را به آتش کشیدند. به موازات آن، نظامیان ارتش نیز حملات گسترده‌ای برای بازداشت فلسطینیان در روستای «دیر جریر» در حومه رام‌الله انجام دادند و یک خانه‌ فلسطینی را به مرکز بازجویی میدانی تبدیل کردند.

نیروهای اشغالگر همچنین به اردوگاه «العروب»، شهرک‌های «بیت امر» و «اذنا» در استان الخلیل، شهرک «کفر قدوم» در شرق قلقیلیه، روستای «تل» در جنوب غربی نابلس، حومه «اکتابا» در شمال شرقی طولکرم و روستای «جلبون» در شرق جنین یورش بردند. خبرنگار الجزیره همچنین گزارش داد که نظامیان صهیونیست پدر دو شهید (ابراهیم و جواد رمضان) را در روستای تل بازداشت کردند.

دیروز نیز شهرک‌نشینان در ساعات اولیه صبح به روستاهای فلسطینی در کرانه باختری حمله کرده، دو مسجد را به آتش کشیدند و شعارهایی بر روی دیوارها نوشتند.

آیا انتفاضه سوم در راه است؟

کرانه باختری شاهد سلسله‌ حملات فزاینده شهرک‌نشینان است؛ طبق آمارهای سازمان ملل و تشکیلات خودگردان فلسطین، این حملات منجر به شهادت ده‌ها فلسطینی و مجروح شدن صدها تن در سال جاری شده است.

بنا بر گزارش کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از مسئولان امنیتی، ارتش اسرائیل به دلیل نگرانی از اعیاد یهودی، در حال بررسی امکان اعزام نیروهای کمکی به کرانه باختری است. پیش‌تر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که با انتخابات در ماه اکتبر مواجه است، دستور آغاز یک عملیات امنیتی گسترده در کرانه باختری و لغو مرخصی نظامیان را صادر کرده بود. «بتسلئل اسموتریچ»، وزیر دارایی افراطی این رژیم نیز خواستار الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی شده است.

تصمیم نتانیاهو، اما با انتقاداتی در داخل کنست و اپوزیسیون مواجه شد. «گلعاد کاریو» عضو کنست، گفت که نخست‌وزیر و وزیر دارایی‌اش به دنبال «انتفاضه سوم» در کرانه باختری هستند. وی در پلتفرم ایکس نوشت: کابینه نتانیاهو به جای آرام کردن اوضاع، می‌خواهد وضعیت را در کرانه باختری به آتش بکشد.

کاریو که از اعضای حزب دموکرات‌ها است، افزود: گروهی در اینجا وجود دارد که ما را عمداً به سمت انتفاضه سوم سوق می‌دهد. نتانیاهو به دلایل سیاسی و اسموتریچ به دلیل بخشی از برنامه‌اش این کار را انجام می‌دهند.»

وی هشدار داد که این تنش ها به گونه‌ای است که ارتش نمی‌تواند از شهروندان اسرائیلی یا فلسطینی در برابر خشونت شهرک‌نشینان افراطی محافظت کند.

کرانه باختری به بشکه باروت تبدیل شده است

انتقادات دیگری نیز از سوی «یائیر گولان»، رئیس حزب دموکرات‌ها، مطرح شد که کابینه نتانیاهو را متهم کرد که با تبدیل کرانه باختری به یک «بشکه باروت»، امنیت رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، دفتر نخست‌وزیر فلسطین در بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: تروریسم شهرک‌نشینان که توسط کابینه اسرائیل حمایت می‌شود، به قتل‌عام‌های سیستماتیک در سراسر کرانه باختری اشغالی تبدیل شده است.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، طبق آمارهای رسمی فلسطینی، بیش از ۱۱۸۲ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده، هزاران نفر مجروح و حدود ۲۴ هزار نفر بازداشت شده‌اند.