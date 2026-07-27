مقام یمنی: عربستان ۱۲ میلیارد دلار به بنادر یمن خسارت زد

محمد عیاش قحیم وزیر حمل و نقل یمن گفت: مجموع خسارت‌های وارد شده به بنادر یمن در تجاوزهای عربستان از ۱۲ میلیارد دلار فراتر رفته است.

جوان آنلاین:قحیم در گفت وگو با شبکه المسیره افزود: عربستان از نخستین روز تجاوز، بندر الحدیده را بمباران کرد.

وی اضافه کرد: دشمن سعودی در سال‌های گذشته با بمباران اسکله‌ها و جرثقیل‌های بندر الحدیده را نابود و خسارت‌هایی به این بندر وارد کرد که تاکنون جبران نشده است.

قحیم گفت: محاصره یمن توسط عربستان باعث شد کارکنان بنادر شغل خود را از دست بدهند و چند سال هیچ کشتی کانتینربری وارد بنادر نشد.

وی بیان کرد: در طول دوره کاهش تنش‌ها و دوره‌ای که مرحله وضعیت انسانی نامیدند، وضعیت انسانی یمن فاجعه آمیز بود.

وزیر حمل و نقل یمن گفت: توقف و معطلی ۳۰۰ روزه کالاها در جیبوتی باعث از بین رفتن کالاها و تحمیل خسارت تاخیر به شهروندان می‌شد.

قحیم افزود: آنچه امروز وارد بندر الحدیده می‌شود بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ کانتینر نیست درحالیکه در گذشته به طور سالانه ۳۰۰ هزار کانتینر وارد این بندر می‌شد.

وی اضافه کرد: عربستان از ۱۲ سال پیش تاکنون از ورود دارو، کود و تجهیزات سنگین به یمن جلوگیری می‌کند.

قحیم اظهار کرد: در صورتی که کشتی‌ها بخواهند وارد بندر الحدیده شوند، عربستان برای آنها پیام تهدید ارسال می‌کند.