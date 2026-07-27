جوان آنلاین: کلی در جریان یک مصاحبه با بیان اینکه دولت ترامپ بدون هدف راهبردی وارد این تجاوز شده است، گفت: در ابتدا این موضوع در مورد تغییر نظام سیاسی ایران بود، سپس به سلاح‌های هسته‌ای و بعد به موشک‌های بالستیک و در نهایت به نیروی دریایی تبدیل شد؛ مقام‌های دولت ترامپ درباره جنگ علیه ایران در حال دست‌وپا زدن و سرگردانی هستند.

این سناتور دموکرات آمریکایی همچنین با اشاره به هزینه‌های گزاف تجاوز علیه ایران اظهار کرد: در زمانی که مردم آمریکا به سختی می‌توانستند از پس هزینه‌های زندگی خود برآیند، ترامپ ما را وارد این جنگ کرد و هزینه‌ها همچنان سر به فلک می‌کشد.

وی با تاکید براینکه این تجاوز فاجعه‌ای برای مردم آمریکا است، افزود: قیمت بنزین در آریزونا به ۴.۵۰ دلار در هر گالن رسیده و مردم توانایی پرداخت هزینه‌های مواد غذایی و اجاره بها را ندارند.

وی همچنین با بیان اینکه پیت هگست وزیر جنگ آمریکا فردی نالایق و بی‌صلاحیت است، تاکید کرد: تمرکز پنتاگون بر تعداد اهداف زده‌ شده بوده است، در حالی که ذخایر مهمات ما به شدت تحلیل رفته و جایگزینی آنها سال‌ها زمان خواهد برد.

کلی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره درخواست بودجه ۶۷ میلیارد دلاری اضافی وزارت جنگ ایالات متحده برای ادامه تجاوز جنایتکارانه علیه ایران با اشاره به اینکه هنوز تصمیم نهایی خود را در این خصوص نگرفته است، خاطرنشان کرد: بودجه وزارت جنگ در پنج سال اخیر بیش از دو برابر شده است و از نظر من این میزان هزینه منطقی نیست.