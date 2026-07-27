بررسی تحولات منطقه در گفت وگوی تلفنی ولیعهد عربستان و نخست وزیر انگلیس

منابع خبری گزارش دادند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و اندی برنهام نخست وزیر انگلیس در گفت وگویی تلفنی درباره تحولات منطقه با یکدیگر رایزنی کرده‌اند.

جوان آنلاین: بن سلمان و برنهام در این گفت وگوی تلفنی به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخته‌اند.

ولیعهد عربستان و نخست وزیر انگلیس همچنین در این تماس روابط دوجانبه و راه‌های تقویت و گسترش آن و برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

بن سلمان در این تماس انتخاب برنهام به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس را تبریک گفته است.

انگلیس دوشنبه گذشته شاهد انتقال قدرت در راس دولت بود. اندی برنهام در کاخ باکینگهام با چارلز سوم پادشاه انگلیس دیدار کرد و رسماً مأمور تشکیل دولت شد.

پیش از این دیدار، کی‌یر استارمر استعفای خود را به پادشاه ارائه کرد و به دوره حدود دو ساله حضورش در داونینگ‌استریت پایان داد.