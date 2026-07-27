جوان آنلاین: وزارت خارجه الجزایر در این بیانیه با محکوم کردن تجاوز و یورش مکرر شهرک نشینهای صهیونیست به کرانه باختری از جامعه جهانی خواست تا برای توقف این تجاوزها، به صورت فوری اقدام کند.
در بیانیه وزارت خارجه الجزایر آمده است که این تجاوزها، ساکنان روستاها و شهرکهای فلسطینی و اموال و داراییهای آنها را هدف قرار داده و موج جدیدی از بازداشتها و یورشها توسط نظامیان صهیونیست را شامل میشود.
وزارت خارجه الجزایر در ادامه این بیانیه این اقدامات خشونت آمیز و وحشت افکنانه را تشدید کننده سیاست شهرک سازی دانسته و اعلام کرده است که این جنایتها، تلاشها برای صلح را به شکست میکشاند و نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامههای سازمان ملل متحد است.
این وزارتخانه در پایان این بیانیه بار دیگر بر حمایت از حقوق ملت فلسطین و در راس آن تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرده است.