جوان آنلاین: این مرکز در این گزارش اعلام کرد که بیشتر این بازداشت‌ها در استان‌های نابلس، طولکرم و الخلیل و از طریق یورش گسترده به منازل و ارعاب ساکنان آن انجام شده است.

نظامیان اشغالگر در این یورش‌ها به تخریب منازل و اموال مردم و بازجویی‌های میدانی و شکنجه و بدرفتاری اقدام کرده‌اند.

این یورش‌ها توسط نظامیان اشغالگر و با همراهی و همکاری شهرک نشین‌های مسلح صورت گرفته است.

براساس گزارش مرکز دفاع از اسیران فلسطین، این بازداشت‌ها در چارچوب مجازات دسته جمعی و انتقام از ساکنان کرانه باختری انجام شده است.

این مرکز در این گزارش افزود: ادامه این بازداشت‌ها و تجاوزها در حق غیرنظامیان، نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر به شمار می‌رود.

مرکز دفاع از اسیران فلسطین در پایان این گزارش از جامعه جهانی خواست تا از فلسطینی ساکن کرانه باختری دفاع کند و به جنایت‌های اشغالگران و صهیونیست‌های شهرک نشین پایان دهد.