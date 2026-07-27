کد خبر: 1371134
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

طرح جامع زیارت اربعین در نجف اشرف آغاز شد

یس استاندار نجف اشرف از آغاز طرح جامع برگزاری زیارت اربعین حضرت امام حسین (ع) خبر داد.

جوان آنلاین: «یوسف مکی گناوی» استاندار نجف اشرف با اشاره به آغاز طرح جامع زیارت اربعین امام حسین (ع) اظهار داشت، به همه ادارات امنیتی، خدماتی و بهداشتی دستور داده شده است تا تمام توان و امکانات خود را برای تضمین ارائه بهترین خدمات به میلیون‌ها زائر بسیج کنند.

در همین راستا، «احمد الفتلاوی» سخنگوی رسمی استاندار نجف اشرف اظهار داشت: در این طرح تمام سازمان‌ها و نهادهای امنیتی، خدماتی و بهداشتی فعال در استان کربلای معلی مشارکت دارند و از حمایت مستقیم وزارتخانه‌های دفاع و کشور، سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی)، ادارات شهرداری و سازمان راهنمایی و رانندگی - که از بغداد و سایر تشکیلات سازمانی استان‌های همسایه به استان نجف اشرف آمده اند- برخوردار هستند.

فرماندهی پلیس فدرال عراق نیز روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سرلشکر ستاد محمد قاسم الفهد فرمانده نیروهای پلیس فدرال روز شنبه با سرلشکر ستاد علی الهاشمی فرمانده عملیات کربلا و تعدادی از فرماندهان امنیتی در ستاد فرماندهی عملیات کربلا دیدار کرد.»

این بیانیه افزود: «مهم‌ترین مقدمات جاری درباره برگزاری مراسم اربعین مورد بحث قرار گرفت و محل استقرار یگان‌ها به منظور تضمین حفاظت لازم از زائران و طرح تأمین امنیت روند انتقال زائران به سمت شهر مقدس کربلا و انتقال بالعکس در پایان مراسم زیارت اربعین تعیین شد.»

فرماندهی پلیس عراق خاطرنشان کرد: «در این دیدار بر تعدادی از دستورالعمل‌ها با هدف ارائه بهترین خدمات به زائران و حضور میدانی مستمر فرماندهان در رأس یگان‌هایشان برای تضمین اجرای موفقیت‌آمیز وظایف تأکید شد.»

پیش از این، «مقداد میری» رئیس اداره روابط عمومی و رسانه وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد: امنیت زائران اولویت اصلی طرح امنیتی اربعین است و گروه‌های دفاع شهری به‌طور گسترده در مسیرهای زیارتی مستقر شده‌اند و اقدامات پیشگیرانه، بازرسی‌ها، اطلاع رسانی و اقدامات امنیتی برای موکب‌ها و فراهم کردن اسکان آنان انجام شده است.

این مسئول عراقی تاکید کرد: هدف وزارت کشور عراق این است که زائران مراسم خود را با بالاترین سطح امنیت و سلامتی انجام دهند و با خیال راحت به کشور خود بازگردند.

«عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق نیز با بیان اینکه عملیات تردد زائران اربعین به صورت شبانه‌روزی با نظارت مستقیم دولت عراق ادامه دارد، افزود: همه گذرگاه‌های مرزی با ظرفیت کامل و به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند تا مراحل ورود و خروج زائران را تسهیل کنند. این کار با پیگیری و نظارت مستقیم نخست وزیر عراق و با نظارت میدانی رئیس کمیته عالی امنیت و خدمات، در حال انجام است.

برچسب ها: اربعین ، نجف ، عراق
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