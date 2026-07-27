مظنون حمله مرگبار با خودرو در برلین با شلیک پلیس کشته شد

پلیس آلمان اعلام کرد مرد ۲۱ ساله‌ای که متهم بود با حمله با خودرو به جمعیت در برلین یک نفر را کشته و ۲۹ نفر را زخمی کرده است، پس از شناسایی در منطقه اشپانداو و حمله با سلاح سرد به ماموران، با شلیک پلیس کشته شد.

جوان آنلاین: پلیس آلمان اعلام کرد مردی ۲۱ ساله روز یکشنبه (۴ مرداد) پس از آنکه یک روز پیش متهم شده بود با یک خودروی ون به میان مردم در برلین رانده و یک نفر را کشته است، با شلیک ماموران پلیس کشته شد.

این حمله شامگاه شنبه حدود ساعت ۲۲ به وقت محلی در پارک تیرگارتن، نزدیک دروازه براندنبورگ و در نزدیکی محل برگزاری یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های سالانه «روز کریستوفر استریت» در اروپا رخ داد.

مقام‌های آلمانی اعلام کردند علاوه بر یک کشته، ۲۹ نفر نیز در این حمله زخمی شدند که برخی از آنها با سلاح سردی که مهاجم در اختیار داشت، مجروح شدند.

پلیس برلین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: حدود ساعت ۱۸، مظنون حمله در پارک تیرگارتن در یک مجموعه باغ‌های شهری در منطقه اشپانداو شناسایی شد.

پلیس افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، مظنون در حالی که یک سلاح سرد در دست داشت به سمت ماموران حرکت کرد و پلیس به سوی او تیراندازی کرد. با وجود تلاش نیروهای آتش‌نشانی برلین برای احیای او، وی در محل جان باخت.

دو نفر از صاحبان باغ‌های این مجموعه، گفتند چندین صدای تیراندازی شنیده‌اند و پلیس از آنها خواسته است داخل کلبه‌های خود بمانند.