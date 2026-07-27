جوان آنلاین: «قاسم هاشم» عضو فراکسیون «توسعه و آزادسازی» در پارلمان لبنان اظهار داشت: تاکید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر تداوم اشغالگری و خودداری از عقب نشینی از جنوب لبنان به مثابه پیامی به لبنانیهاست و نباید آن را کم اهمیت دانست.
نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: بنابراین، هر گامی در آینده که اسرائیلیها را مجبور به عقبنشینی از مناطق اشغالی چه از طریق فشار مستقیم یا تضمین روشن برای گسترش منطقه آزمایشی نکند، طبق آنچه تاکنون رخ داده، بیمعنی است. اگر لبنان به طرح «نبیه بری» رئیس مجلس پایبند میماند، ما خودمان را از اتلاف وقت توسط دشمن حیلهگری که هرگز به هیچ توافقی پایبند نبوده است، نجات میدادیم.
قاسم پس از دیدار با تعدادی از کشاورزان مناطق «مرجعیون» و «عرقوب» لبنان افزود: با توجه به اینکه مقدمات دور جدیدی از مذاکرات در حال انجام است که به هیچ دستاورد واقعی منجر نشده است، یک موضع ملی برای محافظت از حاکمیت و کرامت لبنان و تن ندادن به هرگونه دیکته ای، لازم است. این موضع یکپارچه باید عامل قدرتی برای مقابله با خطرات ناشی از پروژههای رژیم صهیونیستی، چه کوتاه مدت و چه بلندمدت، باشد.