مقصد غیرمنتظره طارمی

جوان آنلاین: درحالیکه باشگاه المپیاکوس به دنبال فروش مهدی طارمی، ستاره ایرانی خود است طبق گزارش امروز(دوشنبه) سایت sdna یونان، باشگاه واسکادوگاما برزیل رسما برای جذب این مهاجم ایرانی پیشنهاد داد.

واسکادوگاما نماد مبارزه با تبعیض و نژادپرستی در فوتبال برزیل شناخته می‌شود.

طارمی در تابستان گذشته به غول فوتبال یونان پیوست. کاپیتان تیم ملی ایران در ۲۴ بازی نصف و نیمه ۱۰ گل به ثمر رساند و ۳ پاس گل داد تا آمار خوبی به نامش ثبت کند.

سایت یونانی می‌نویسد که مدیران باشگاه المپیاکوس آماده دریافت پیشنهاد باشگاه برزیلی هستند تا کار انتقال طارمی را به سری‌آ برزیل انجام دهند.

براساس گزارش سایت sdna، به نظر می‌رسد طارمی هم برای انتقال به باشگاه واسکادوگاما راضی است و خود را برای ترک المپیاکوس آماده کرده است.