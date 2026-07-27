یک نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دولت، جنگ با ایران را عامل تضعیف توان نظامی و افزایش هزینه‌های اقتصادی ایالات متحده دانست.

جوان آنلاین: توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، اعلام کرد: جنگ با ایران موجب تضعیف قابل توجه ایالات متحده شده و دولت این کشور با کاهش توان دفاع موشکی، مصرف ذخایر راهبردی و افزایش بدهی عمومی، منافع داخلی آمریکا را نادیده گرفته است.

وی همچنین دولت آمریکا را متهم کرد که به بهای حمایت از رژیم صهیونیستی، هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد و مردم این کشور تحمیل کرده است.

پیش‌تر پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود: هزینه جنگ علیه ایران تاکنون به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ با این حال شبکه سی‌بی‌اس به نقل از منابع خود گزارش داد: هزینه واقعی این جنگ بیش از رقم اعلام‌شده است و برخی هزینه‌ها، از جمله بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده آمریکا، در این برآورد لحاظ نشده است.