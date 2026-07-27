جوان آنلاین:زهیر الچلبی، از اعضای ائتلاف دولت قانون عراق امروز یکشنبه نسبت به طرحی از سوی آمریکا برای کنار گذاشتن رهبران ارشد از روند سیاسی و جایگزینی آنها با چهرههای جوانتر هشدار داد.
وی گفت که این رویکرد در عراق موفق نخواهد بود و میتواند بر مدیریت نهادهای دولتی تأثیر منفی بگذارد.
الچلبی در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه گفت: دولت آمریکا سیاستی را در پیش گرفته است که هدف آن روی کار آوردن رهبران جوانی است که با منافع سیاسی این کشور همسو هستند. همزمان برای به حاشیه راندن رهبران سنتی که در حال حاضر بر فضای سیاسی تسلط دارند، تلاش میکند.
وی افزود: تمجید آمریکا از علی الزیدی، نخستوزیر عراق که نماد ذهنیت جوانگرایانه است نشاندهنده تمایل ایالات متحده به اجرای این رویکرد در عراق است. عراق در حال گذر از مرحلهای حساس است که نیازمند رهبرانی با تجربه و توانایی مدیریت بحران است، نه صرفا تکیه بر جوانان چراکه فقدان تجربه سیاسی میتواند مانع از رسیدگی به مسائل پیچیده عراق شود. ایالات متحده بر اساس منافع خود عمل میکند و به دنبال تأثیرگذاری بر روند تحولات سیاسی است. سپردن مدیریت نهادهای دولتی به رهبران بیتجربه میتواند عملکرد بخشهای کلیدی دولت را تضعیف کند.