واکنش ترامپ به کمبود مهمات در ارتش آمریکا

درحالیکه بسیاری از منابع آمریکایی کمبود تسلیحات را عامل اصلی توقف جنگ خوانده‌اند، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که ارتش آمریکا بیشتر از نیازش مهمات و تسلیحات دارد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به درز اطلاعات درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی و مهمات ارتش این کشور واکنش نشان داد و در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال ادعا کرد، ما بسیار بیشتر از هر کشور دیگری در جهان — و بسیار فراتر از نیازمان — مهمات داریم.

این ادعا در حالی مطرح شده که روز گذشته دو رسانه مهم آمریکایی به نقل از منابعی در دولت ترامپ اعلام کردند که دلیل تمایل ترامپ برای توقف جنگ با ایران کمبود مهمات و کاهش بیش از اندازه ذخایر تسلیحاتی آمریکا بوده است.

نیویورک تایمز در این زمینه گزارش داد، دونالد ترامپ، دست‌کم فعلا برنامه‌های خود برای گسترش حملات علیه ایران را کنار گذاشته است؛ زیرا تشدید جنگ می‌تواند موشک‌های پاتریوت و دیگر مهمات پدافندی را به سطحی نگران‌کننده کاهش دهد.

به نوشته این روزنامه، کاهش ذخایر پدافندی تنها یکی از عواملی است که بازگشت آمریکا به حملات شدید علیه ایران را به اقدامی بسیار پرریسک تبدیل کرده است. نگرانی از گسترش جنگ در منطقه، آسیب‌پذیری متحدان عرب واشنگتن در برابر حملات ایران، پیامدهای اقتصادی جهانی و تشدید بحران انرژی و پناهجویان نیز از دیگر نگرانی‌های کاخ سفید عنوان شده است.