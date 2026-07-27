کد خبر: 1371126
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷
سیاست » اخبار کلی

۴ مسیر ویژه زیارت مرقد رهبر شهید در حرم رضوی ایجاد شد

رهبر مدیر خدمه حرم مطهر رضوی گفت: چهار مسیر ویژه تردد خواهران و برادران در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی ویژه زیارت مرقد رهبر شهید انقلاب راه‌اندازی شد.

جوان آنلاین: سیدعلی بامشکی اظهار کرد: از امروز پس از اقامه نماز مغرب و عشا، ۲ مسیر اختصاصی برای آقایان و ۲ مسیر مجزا برای بانوان به منظور زیارت مزار رهبر شهید انقلاب پیش‌بینی شده است.

مدیر خدمه حرم مطهر رضوی درباره مسیرهای تعیین شده برای زائران مرد گفت: در مسیر نخست، زائران از صحن آزادی وارد رواق دارالسرور شده و پس از عبور از این رواق به روضه منوره مشرف می‌شوند و در ادامه از مسیر دارالعزه به رواق دارالذکر هدایت خواهند شد. مسیر دوم نیز از طریق مسجد گوهرشاد و شبستان گرم، به رواق دارالعزه و سپس رواق دارالذکر منتهی می‌شود.

وی در تشریح مسیرهای ویژه بانوان نیز افزود: در مسیر نخست، زائران خانم از صحن بعثت وارد رواق دارالعباده شده و سپس از طریق رواق دارالزهد به رواق دارالذکر مشرف می‌شوند. مسیر دوم بانوان نیز از طریق مسجد گوهرشاد، شبستان گرم و سپس رواق دارالزهد، به رواق دارالذکر ختم می‌شود.

بامشکی با بیان اینکه این طرح به صورت شبانه روزی اجرا می‌شود، تصریح کرد: تنها در بازه‌های زمانی کوتاه، از یک ربع پیش از اقامه نمازهای جماعت، صفوف زیارت به‌ منظور آماده‌سازی فضا برای برپایی نماز و تنظیم صفوف نمازگزاران، به‌طور موقت تعطیل یا متوقف می‌شود تا از تداخل جمعیت جلوگیری شود.

مدیر خدمه حرم مطهر رضوی با اشاره به استقرار خدمه و خادمیاران در طول این مسیرها اظهار کرد: خادمان بارگاه منور رضوی در تمامی چهار مسیر پیش‌بینی‌شده حضور فعال دارند و وظیفه راهنمایی زائران، تنظیم صفوف، برقراری نظم و هدایت جمعیت را بر عهده دارند.

وی همچنین از نصب نرده‌های هدایت‌کننده در مسیرها برای مدیریت بهتر تردد و تسهیل زیارت خبر داد و گفت: این تمهیدات به‌منظور شکل‌گیری صفوف منظم‌تر و فراهم شدن آرامش بیشتر برای زائران اندیشیده شده است.

بامشکی از زائران و عزاداران درخواست کرد با توجه به حجم بالای مراجعات، ضمن همکاری با خادمان حرم مطهر و رعایت نظم در صفوف، صبوری لازم را برای بهره‌مندی هرچه بهتر همه ارادتمندان از این فرصت معنوی داشته باشند.

برچسب ها: رهبر شهید ، حرم امام رضا ، زیارت
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