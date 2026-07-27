شوک ١٢٢ میلیون دلاری بنزما به عربستان

جوان آنلاین: «همه پولم را بدهید، می‌روم»، این اتمام حجت کریم بنزما با مدیران باشگاه الهلال برای جدایی اجباری این بازیکن از تیم است.

الهلال حالا باید مبلغی بیش از ١٢٢ میلیون دلار به بزنما بدهد تا یکی از سنگین‌ترین غرامت‌های تاریخ فوتبال را پرداخت کند.

دعوای بنزما با الهلال از ماه گذشته وقتی آغاز شد که اینزاگی چند بازیکن خارجی از جمله بنزما را در لیست خروج گذاشت.

الهلال در ابتدا تصمیم گرفت نام بنزما از لیست مسابقات لیگ داخلی حذف کند و تنها در لیست آسیایی داشته باشد اما با واکنش قاطع بنزما همراه شد که گفت: در خواب ببنید این اتفاق بیفتد.

حالا نشریه الریاضیه خبر می‌دهد که الهلال به بنزما پیشنهاد داده که به یک تیم تازه راه یافته به لیگ عربستان قرضی برود اما ستاره فرانسوی بلافاصله این پیشنهاد را رد کرده است.

براساس گزارش این رسانه سعودی، بنزما تنها یک راه برای پایان دادن این دعوای بزرگ جلوی الهلال گذاشته و آن هم «پرداخت تمام حقوق یک سال تا قرون آخر» است.