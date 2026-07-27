تاکید قطر بر حمایت از تداوم مسیر دیپلماسی میان تهران و واشنگتن

جوان آنلاین: شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در تماسهای تلفنی با مقامهای عربستان، عمان، امارات و ترکیه، آخرین تحولات منطقه و راههای کاهش تنش را بررسی کرد.
وی در گفتوگو با «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان و نیز «عبدالله بن زاید» وزیر خارجه امارات، ضمن بررسی روابط دوجانبه، بر هماهنگی مشترک برای حمایت از روند آرامسازی و تقویت امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد.
نخستوزیر قطر در این تماسها، پایبندی همه طرفها به گفتوگو و دیپلماسی و اجرای مفاد تفاهمنامه میان ایران و آمریکا را ضروری دانست؛ تفاهمی که بر حفظ امنیت منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نیز تأکید دارد.
آل ثانی همچنین در تماس با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان و «طحنون بن زاید» نائب حاکم ابوظبی، بر ضرورت کاهش تنش و پیشبرد هماهنگیهای منطقهای برای جلوگیری از تشدید بحران تأکید کرد.
قطر که همراه با پاکستان در شکلگیری تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن در ماه ژوئن نقش میانجیگرانه داشت، بار دیگر حمایت خود را از همه تلاشها برای مهار تنش و دستیابی به توافقی فراگیر با هدف برقراری ثبات پایدار در منطقه اعلام کرد.