کاهش ۴۰ درصدی بارگیری نفت در بندر ینبع عربستان

جوان آنلاین: شرکت ویندوارد فعال در حوزه اطلاعات دریایی گزارش داد که بارگیری نفت خام در بندر ینبع عربستان بعد از تاریخ ۱۹ ژوئیه جاری به میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

شب گذشته نیز یک منبع یمنی به شبکه المیادین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی ۴۸ ساعت گذشته سه نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند.

این منبع همچنین گفت که از روز دوشنبه گذشته تاکنون، در مجموع ۱۶ کشتی سعودی پس از ممانعت از عبور، ناچار به بازگشت شده‌اند.

به گفته این منبع، از زمان اجرای محاصره دریایی یمن از سوی عربستان، تاکنون هیچ نفتکش سعودی، چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت، موفق به عبور از تنگه باب‌المندب نشده است.

این منبع در پایان تأکید کرد که تصمیم ممنوعیت عبور کشتی‌های سعودی همچنان به قوت خود باقی است و نیروهای مسلح یمن اجازه عبور هیچ کشتی سعودی را نخواهند داد.

محاصره دریایی عربستان سعودی در واکنش به محاصره یمن توسط ریاض صورت می گیرد.