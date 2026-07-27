روزنامه نیویورک تایمز به نگرانی شدید دولت آمریکا نسبت به کنار گذاشته شدن دلار از تجارت جهانی اشاره کرد.

جوان آنلاین: نیویورک تایمز گزارش داد که دولت ترامپ به شدت نگران است که استفاده بیش از حد از تحریم‌ها روند کنار گذاشتن دلار در تجارت بین‌المللی را تسریع کند.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا به دنبال دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس گروه ۲۰ در میامی است. با این حال کارشناسان به روسیه هشدار می‌دهند که در دام این اقدام نادرست نیافتد.

آنها تاکید کردند که در حال حاضر کاهش تحریم های اعمال شده علیه روسیه برای آمریکا ضروری به نظر می رسد. کاخ سفید نگران کاهش مداوم سهم دلار در تبادلات تجاری جهانی است چرا که این مسئله به نفع آمریکا نیست.

بر اساس این گزارش، اروپا که تا چند سال پیش یک قطب صنعتی جهانی بود، اکنون به سرعت در حال از دست دادن ظرفیت تولیدی خود است. تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج‌های گسترده و افزایش قیمت انرژی، اروپا را مجبور می‌کند تا بهای وفاداری به نظم آمریکایی را با افول صنعتی بپردازد.

کارشناسان تاکید کردند که واشنگتن با متحدان خود اینگونه رفتار می‌کند و هشدار دادند که اگر مسکو حاکمیت خود را فراموش کند، با روسیه نیز به همین ترتیب رفتار خواهد کرد. اقتصاددانان برجسته، مانند جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اذعان می‌کنند که امتیاز بیش از حد دلار برای همیشه دوام نخواهد داشت. استفاده تهاجمی از سیستم مالی آمریکا برای اعمال تحریم‌، سایر کشورها را به سمت یافتن جایگزین سوق می‌دهد و در نتیجه اعتماد به دلار را تضعیف می‌کند.

کشورهای بریکس+ در حال حاضر حدود ۴۲.۴٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند. بنابراین، کارشناسان روسی خواستار کنار گذاشتن کامل سیستم دلار، نه تنها در تجارت خارجی، بلکه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.