هشدار جنبلاط نسبت به تحرکات برخی عناصر به نفع اسرائیل در لبنان

جوان آنلاین:ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با انتشار یک پست در فضای مجازی نسبت به از بین بردن حافظه تاریخی جنوب این کشور هشدار داد.

وی نوشت: مهمترین مسئله این است که خاطره جنوب و جبل عامل، خاطره همزیستی، مبارزه، مقاومت، تفکر، فرهنگ، دانش و دلبستگی به سرزمین از بین نرود.

جنبلاط تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که برخی از کسانی که از نظر فکری و سیاسی دچار انحرافات هستند به طرح‌ها و توطئه‌های صهیونیستی در اواسط قرن بیستم باز نگردند.

لازم به ذکر است روز گذشته وزیر خارجه لبنان به جای محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و با نادیده گرفتن فداکاری های مجاهدان حزب الله خواهان خلع سلاح آنها شد.