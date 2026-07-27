مدیریت قاطع ایران بر تنگه هرمز؛ بامداد امروز از عبور ۶ کشتی جلوگیری شد

یک مقام آگاه اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ایران با هوشیاری کامل، هرگونه اقدام خلاف قوانین بین‌المللی دریانوردی و ورود به مسیر‌های ممنوعه را با قاطعیت رصد و مدیریت خواهند کرد.

جوان آنلاین: یک مقام آگاه در گفت‌وگویی از اقدام قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال شناورهای متخلف در تنگه هرمز خبر داد.

وی اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه)، ۶ فروند کشتی تجاری با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یاب خود و نیز با تحریک نیروهای نظامی آمریکا، قصد عبور از مسیر غیرمجاز و ناایمن در جنوب تنگه هرمز را داشتند که در این میان، یکی از شناورها دچار حادثه شده و مابقی تحت مدیریت و کنترل عملیاتی نیروهای ایرانی به سمت خلیج‌فارس هدایت و بازگردانده شدند.

این مقام آگاه تأکید کرد: همان‌گونه که پیش‌ازاین نیز اعلام شده بود، تنها مسیر مشخص‌شده برای تردد دریایی در تنگه هرمز، مسیر رسمی و ایمن است و سایر مسیرهای موجود، آلوده و فاقد استانداردهای عبور ایمن بوده و هیچ گونه مجوزی برای تردد در آنها صادر نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ایران با هوشیاری کامل، هرگونه اقدام خلاف قوانین بین‌المللی دریانوردی و ورود به مسیرهای ممنوعه را با قاطعیت رصد و مدیریت خواهند کرد.