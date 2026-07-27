خواهر رهبر کره شمالی بر توسعه زرادخانه هسته ای این کشور به صورت مداوم و پی در پی تاکید کرد.

جوان آنلاین: خواهر رهبر کره شمالی و رئیس اداره کل کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور تاکید کرد که کره شمالی توان خود را در زمینه سلاح هسته ای به صورت پی در پی و بدون لحظه ای توقف به روز رسانی می کند.

وی اضافه کرد که توان هسته ای تضمین اصلی حمایت از حاکمیت کشور و امنیت آن به شمار می رود.

خواهر رهبر کره شمالی بیان کرد که موضع این کشور مشخص و ثابت بوده و شرایط امنیتی حاکم بر این منطقه باعث شده پیونگ یانگ به دنبال تقویت توان دفاعی خود باشد. بازدارندگی هسته ای تبدیل به عنصر مهم و غیر قابل چشم پوشی در رویارویی با تهدیدات خارجی شده است.

پیشتر نیز رهبر کره شمالی بارها اعلام کرده بود که توان هسته ای این کشور برای مقابله با تجاوزات خارجی ضروری است.