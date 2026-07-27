جوان آنلاین: شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد: نهادهای امنیتی این رژیم به مقامات سیاسی درباره افزایش خشونت شهرکنشینان و احتمال از دست رفتن کنترل اوضاع در کرانه باختری هشدار دادهاند.
این هشدارها پس از کشته شدن چهار فلسطینی و دو نظامی صهیونیست در پی حمله شهرکنشینان به روستای «تل» در جنوب غرب نابلس مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، مقامات نظامی رژیم صهیونیستی نسبت به حمایت برخی جریانهای سیاسی از اقدامات شهرکنشینان ابراز نگرانی کرده و از افزایش حملات و آتشزدن اماکن فلسطینی خبر دادهاند.
همزمان، مقامات فلسطینی اعلام کردند: شهرکنشینان صهیونیست به چند روستا در کرانه باختری حمله کرده و دو مسجد را به آتش کشیدهاند.
در پی تشدید تنشها، ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی اعزام نیروهای بیشتر به کرانه باختری است.
همچنین تصمیم بنیامین نتانیاهو برای اجرای عملیات امنیتی گسترده با انتقاد برخی اعضای کنست روبهرو شده و مخالفان هشدار دادهاند که این سیاستها میتواند به وقوع «انتفاضه سوم» منجر شود.