\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f: \u0633\u062a\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u062a\u0634 \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0631 \u0627\u062d\u0632\u0627\u0628 \u062a\u062c\u0632\u06cc\u0647\u200c\u0637\u0644\u0628 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0642\u0644\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u0647 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062e\u0627\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647\u060c \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a \u06cc\u0627 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a .