مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از آغاز فرآیند هم‌افزایی و هماهنگی با استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای پویش «نه به پلاستیک» و تشکیل کمیته تخصصی این پویش در معاونت محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان خبر داد.

قربانعلی محمدپور اظهار کرد: همزمان با آغاز پویش «نه به پلاستیک»، این اداره‌کل با هدف کاهش مصرف پلاستیک‌، برنامه‌ریزی و هماهنگی با استانداری البرز، فرمانداری‌های شهرستان‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی استان را در دستور کار قرار داده است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا، کمیته تخصصی پویش «نه به پلاستیک» در معاونت محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان البرز تشکیل شده تا راهبری، هماهنگی، رصد و ارزیابی روند اجرای برنامه‌های این پویش در دستگاه‌های اجرایی استان را بر عهده داشته باشد.

محمدپور با تأکید بر اینکه کاهش مصرف پلاستیک‌ نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی می باشد تصریح کرد: انتظار می‌رود با همراهی استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای مؤثر این پویش در سراسر استان فراهم شود و استفاده از جایگزین‌های سازگار با محیط زیست در مجموعه‌های اداری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان البرز با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی، اجرای این پویش را تا دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده دنبال خواهد کرد و امیدواریم این حرکت به الگویی برای توسعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی در سطح استان تبدیل شود.