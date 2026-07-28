تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای درمان بیماران هموفیلی البرز

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز از پوشش ۱۰۰ درصدی و رایگان خدمات درمانی بیماران مبتلا به هموفیلی در این استان خبر داد و گفت : بر همین اساس ۲۰ میلیارد تومان برای درمان این بیماران در البرز اختصاص یافته است.

دکتر علیرضا اصغرزاده در نشستی به مناسبت هفته حمایت از بیماران هموفیلی با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به بیماران خاص اضهار داشت : این اعتبار برای پوشش هزینه‌های درمان سرپایی ۳۸۹ بیمار مبتلا به بیماری هموفیلی در سطح استان هزینه خواهد شد.

وی افزود: تمام هزینه‌های درمانی سال گذشته بیماران هموفیلی استان توسط بیمه سلامت تقبل شده و این بیماران بدون پرداخت هزینه تحت درمان هستند.

اصغرزاده با اشاره به زیرساخت‌های درمانی استان در حوزه بیماری‌های خون، تصریح کرد: در زمان حاضر بیمارستان امام علی (ع) کرج به عنوان تنها مرکز تخصصی ارائه‌دهنده خدمات به این گروه از بیماران در استان البرز فعالیت می‌کند و تمام اقدامات تشخیصی، دارویی و درمانی بیماران هموفیلی در این مرکز به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت البرز افزود: با توجه به شعار هفته حمایت از بیماران هموفیلی تداوم حمایت‌های بی‌وقفه بیمه‌ای از این بیماران در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی ارتقای مستمر کیفیت خدمات ارائه‌شده در بیمارستان تخصصی است تا سطح سلامت این بیماران به‌طور روزافزون بهبود یابد.

اصغرزاده تاکید کرد که پوشش بیمه‌ای بیماران هموفیلی در استان البرز به‌صورت رایگان ادامه خواهد یافت و سازمان بیمه سلامت تمام توان خود را برای تضمین دسترسی آسان و باکیفیت این بیماران به خدمات درمانی به کار گرفته است.