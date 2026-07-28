رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به شهرستان فردیس، گفت: برای جبران عقب‌ماندگی‌های این شهرستان باید از ظرفیت‌های استانی و پیگیری ویژه دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.

توحید شیریزاد در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان فردیس که در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، گفت: از هماهنگی‌های انجام‌شده برای برگزاری این جلسه تشکر می‌کنم. حقیقتاً مدیریت و برنامه‌ریزی برای شهرستان فردیس وظیفه‌ای سخت و حساس است؛ چراکه این شهرستان در مجاورت کرج قرار دارد و از موضوعاتی مانند مهاجرت و رشد جمعیت تأثیر پذیرفته است.

وی افزود: جمع‌بندی من برای استان البرز این است که اگر نگاه ویژه‌ای به این استان نشود، مشکلات البرز روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و این موضوع به‌طور ویژه در شهرستان‌هایی مانند فردیس نمود پیدا می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به محدودیت‌های قانونی در تخصیص اعتبارات گفت: متأسفانه در برخی موارد، قوانین و الزامات موجود اجازه نمی‌دهد منابع دقیقاً مطابق نیاز شهرستان‌ها توزیع شود. بخشی از اعتبارات باید بر اساس سهم استان، بخشی برای پروژه‌های مشخص و بخشی نیز با اختیار مدیریت استان اختصاص پیدا کند.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان فردیس بیان کرد: انتظار داریم مدیران صرفاً به حفظ وضعیت موجود اکتفا نکنند و منتظر نباشند اعتبار و دستور از بالا برسد؛ بلکه باید برای توسعه مجموعه خود تلاش کنند، برای ایجاد ساختمان تخصصی، تأمین خودرو، جذب نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز از اداره‌کل، وزارتخانه و حتی ظرفیت نمایندگان مجلس پیگیری و مطالبه‌گری داشته باشند.

شیریزاد ادامه داد: اگر این نگاه در دستگاه‌ها ایجاد شود، مشکلات شهرستان قابل مدیریت خواهد بود، اما اگر چنین اتفاقی نیفتد، شرایط روزبه‌روز دشوارتر خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان فردیس گفت: هنوز سال جاری به پایان نرسیده و از نظر من می‌توان برای فردیس اقدامات بیشتری انجام داد و هر کمکی که از دستم برآید، انجام خواهم داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با بیان اینکه توزیع اعتبارات با نگاه عدالت انجام شده است، گفت: اگر عدالت را رعایت نمی‌کردیم، جلسه مشترک با هفت شهرستان برگزار نمی‌کردیم. در فرآیند توزیع اعتبارات، با وجود برخی محدودیت‌ها تلاش کردیم عدالت رعایت شود و حتی در مواردی مجبور شدیم برخلاف میل خود، برای برخی شهرستان‌ها اعتبار کمتری در نظر بگیریم.

وی با انتقاد از وضعیت موجود در فردیس تصریح کرد: درباره فردیس با صدای بلند می‌گویم که رضایت ندارم و نسبت به شرایط موجود گلایه دارم؛ بنابراین باید حتماً برای این شهرستان تصمیم ویژه‌ای گرفته شود.

شیریزاد در ادامه با اشاره به عملکرد استان البرز در جذب اعتبارات سال ۱۴۰۴ گفت: سال گذشته، استان البرز یکی از بهترین عملکردها را در سطح کشور داشت و با تلاش مجموعه سازمان و دستگاه‌های اجرایی توانستیم اعتبارات مناسبی جذب کنیم. بر اساس آخرین تخصیص‌ها، البرز جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفته و بیش از ۷۸ درصد تخصیص اعتبارات را دریافت کرده است.

وی افزود: اگر اعتبارات توازن را نیز محاسبه کنیم، این رقم به حدود ۸۲ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب استان در جذب منابع است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به فرصت باقی‌مانده برای هزینه‌کرد اعتبارات سال ۱۴۰۴ بیان کرد: از امروز حدود دو ماه تا پایان فرصت هزینه‌کرد اعتبارات سال ۱۴۰۴ باقی مانده است. لازم است دستگاه‌های اجرایی با برگزاری جلسات داخلی، وضعیت پروژه‌ها را بررسی کرده و برنامه مشخصی برای هزینه‌کرد اعتبارات ارائه دهند.

وی ادامه داد: حتی اگر مهلت قانونی پایان شهریورماه نیز تمدید شود، شرایط اقتصادی، تورم، مسائل ناشی از شرایط جنگی و سایر موانع، ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها و رفع مشکلات قراردادی، معارضین و سایر موانع را دوچندان می‌کند.

شیریزاد درباره اعتبارات سال ۱۴۰۵ گفت: برای نخستین‌بار در طول تاریخ برنامه‌ریزی، شاهد کاهش اعتبار نسبت به سال گذشته در سطح ملی و استانی هستیم. بخشی از این کاهش مربوط به کاهش اعتبارات ملی است که استان البرز نیز از آن متأثر شده و طبیعتاً شهرستان‌ها نیز این کاهش را احساس خواهند کرد.

وی افزود: بخشی دیگر از کاهش اعتبارات به دلیل الزامات قانونی است؛ به‌گونه‌ای که پیش از تخصیص اعتبار، درصد قابل توجهی از منابع برای موضوعات مشخص تعیین تکلیف شده و اختیار استان و شهرستان محدود می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز ادامه داد: برخی شهرستان‌ها به دلیل نداشتن برخی شاخص‌ها یا پروژه‌های واجد شرایط، از این محل متضرر می‌شوند؛ برای مثال ممکن است اعتباری برای موضوعات روستایی یا پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص یابد، اما شهرستانی مانند فردیس به دلیل شرایط خاص خود از بخشی از این منابع محروم شود.

وی تصریح کرد: همچنین محدودیت‌هایی مانند اختصاص حداکثر ۵ درصد اعتبارات برای پروژه‌های جدید باعث شده امکان تعریف پروژه‌های جدید کاهش پیدا کند و بخشی از منابع به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام هدایت شود.

شیریزاد با بیان اینکه تلاش می‌شود بخشی از این محدودیت‌ها جبران شود، گفت: باید با دو مکانیزم شامل اعتبارات سطح استان و همچنین نحوه تخصیص منابع، برای جبران بخشی از کمبودهای فردیس اقدام کنیم.

وی افزود: علاوه بر محدودیت‌های اعتباری، امسال با موضوع بازسازی ناشی از جنگ نیز مواجه هستیم که بخشی از منابع و ظرفیت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، در جلسات اخیر نگاه ویژه‌ای به فردیس داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم برای حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و سایر نیازهای اساسی شهرستان، منابع ویژه‌ای اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به تلاش‌های فرماندار فردیس گفت: فرماندار این شهرستان با روحیه جهادی در حال پیگیری مسائل است، اما برای حل مشکلات باید همه مدیران دستگاه‌های اجرایی همراهی کنند. امیدواریم دوره حضور مدیران فعلی در فردیس به دوره‌ای طلایی تبدیل شود و بتوانیم بخشی از موانع توسعه شهرستان را برطرف کنیم. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در کنار مسئولان شهرستان خواهد بود و حمایت لازم را انجام خواهد داد.