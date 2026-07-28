اعلام مشارکت بیش از 80 موکب از البرز برای اربعین حسینی

احمد رحمانی فر در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، عملیات اربعین از دهم ماه صفر آغاز شده و تا 23 صفر، مصادف با سوم تا شانزدهم مردادماه، ادامه خواهد داشت و از هماکنون خدمترسانی به زائران آغاز شده است.
وی با بیان اینکه پیادهروی اربعین یک عملیات استثنایی و زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) است، عنوان کرد: با توجه به این نگاه، باید برنامهریزیهای مدون، دقیق و قابلاجرا برای این رویداد بزرگ صورت گیرد. عملیات اربعین شامل سه مرحله پیش از آغاز، حین اجرا و پس از پایان مراسم است و تمامی این مراحل با برنامهریزی مشخص دنبال میشود.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با تأکید بر اینکه خدمت به زائران امام حسین (ع) افتخاری بزرگ و توفیقی الهی است، خاطرنشان کرد: به هر میزان که برای زائران حضرت سیدالشهدا (ع) تلاش کنیم، باز هم کم است، زیرا در حقیقت به میزبان اصلی این مراسم یعنی امام حسین (ع) خدمت میکنیم و این توفیق نصیب هر کسی نمیشود.
وی با اشاره به نقش وحدت و همدلی عاشقان سیدالشهدا (ع) در برگزاری باشکوه مراسم پیادهروی اربعین حسینی اذعان کرد: ستادهای توسعه و بازسازی عتبات عالیات استانها مسئولیت کمیته مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه ستادهای اربعین را بر عهده دارند و از صفر تا صد این مسئولیتها توسط ستادهای استانی انجام میشود.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز از بازنگری در ساختار کمیتههای ستاد خبر داد و بیان کرد: در رویکرد جدید، کمیتههای اسکان، تغذیه، پشتیبانی، بازرسی و حراست، فنی و مهندسی، فرهنگی، اعزام و حملونقل، مالی، جذب مشارکتهای مردمی، خدمات و امور بانوان مورد بازنگری قرار گرفتهاند تا فعالیتها با انسجام بیشتری دنبال شود.
وی گفت: در حوزه مشارکت، تمامی ستادهای شهرستانی استان در فرآیند خدمترسانی سهیم شدهاند. با توجه به اینکه زائران از شهرستانهای مختلف اعزام میشوند، مشارکت شهرستانها افزایش یافته و در حوزه خدمات مستقیم نیز تلاش شده هویت ستادهای شهرستانی در قالب مواکب حفظ شود، زیرا مواکب شهرستانی مجموعه مواکب استانی را تشکیل میدهند.
رحمانی فر اظهار کرد: مدیریت هزینه و صرفهجویی از مهمترین رویکردهای ستاد است. سال گذشته هزینههای اربعین را به کمتر از 50 درصد کاهش دادیم و امسال با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه، تلاش کردیم ضمن تسهیلگری برای مواکب، اقلام موردنیاز را موکبداران تهیه و به عراق منتقل کنند و ستاد صرفاً نقش پشتیبانی را داشته باشد.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با بیان اینکه امسال مواکب با حداقل امکانات راهاندازی شدند و موکبداران نیز با درک شرایط اقتصادی جامعه همکاری بسیار خوبی با ستاد داشتند، بر ضرورت ساماندهی، توجیه و آموزش موکبداران تأکید و تصریح کرد: موکبداران باید در تمام حوزههای مرتبط آموزش ببینند که جلسات توجیهی برگزار شد.
وی مطرح کرد: علاوه بر حضور نماینده ستاد در گمرک، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط انجام شده و در مرزها نیز نمایندگانی مستقر هستند تا امور مواکب را پیگیری کنند. همچنین درباره کالاهای ممنوعه نیز آموزشها و توجیهات لازم به موکبداران ارائه شده است. در اربعین سال گذشته شخصاً از بیش از 50 درصد مواکب، از نجف تا کربلا، بازدید کردم.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تیمهای بازرسی نیز بهصورت مستمر عملکرد مواکب را رصد میکنند و گزارشهای روزانه دریافت میشود تا کیفیت خدمات افزایش یابد. هدف ما ایجاد همدلی و ارتباط مؤثر با مواکب برای ارائه خدمات مطلوبتر به زائران بوده و این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر، رصد، گزارشدهی و گزارشگیری منظم است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با بیان اینکه ساماندهی کالاهای اساسی و اقلام تنظیم بازاری انجام شده و در حوزه بیمه نیز تلاش کردیم امور مربوط به بیمه مواکب را تسهیل کنیم، گفت: تمامی مواکب مجوز خود را از ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات دریافت میکنند و پس از صدور پروانه، برای خدمترسانی به زائران اعزام میشوند.
وی اعلام کرد: در حال حاضر 89 موکب دارای پروانه فعالیت در استان البرز ثبت شدهاند که بیش از 80 موکب برای خدمترسانی در اربعین امسال اعلام آمادگی کردهاند. مواکب البرز در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا مستقر هستند اما بخش عمده فعالیت آنها در مسیر پیادهروی اربعین انجام میشود؛ همچنین قرارگاه نجف از عمود یک تا عمود 666 برپاست.
وی با اشاره به اینکه قرارگاه کربلا از عمود 667 تا 1452، یعنی حرم مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) را تحت پوشش قرار میدهد، گفت: برای اسکان حدود 500 هزار زائر برنامهریزی شده است. همچنین سه میلیون پرس غذا شامل صبحانه، ناهار و شام، بیش از 12 میلیون میانوعده و حدود یک میلیون قرص نان در مواکب استان طبخ و توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به توصیههای امام شهید در خصوص نحوه فعالیت مواکب ایرانی افزود: ایشان تأکید کردند که در کنار مواکب عراقی فعالیت و به آنها کمک کنیم، نه اینکه در ارائه خدمات از آنها پیشی بگیریم. امروز بیش از 60 درصد مواکب استان البرز بهصورت مشارکتی با عراقیها فعالیت میکنند و 40 درصد دیگر نیز بهصورت مستقل خدمات ارائه میدهند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز اضافه کرد: حدود 60 هزار نفر از مجموع خدمات اسکان، تغذیه و میانوعده مربوط به موکب مرکزی امام علی (ع) در نجف است که چندین ستاد شهرستانی در آن تجمیع شدهاند و بهصورت متمرکز به زائران خدمات ارائه میکنند. همچنین چهار موکب استان البرز به زائران خدمات درمانی ارائه میدهند.
وی اظهار کرد: امسال در موکب مرکزی نجف، 50 پزشک و پرستار برای خدمترسانی به زائران مستقر شدهاند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که استان البرز افتخار معین بودن شهر مقدس نجف را بر عهده دارد. طی این مدت بهطور میانگین هر شب امکان اسکان پنج هزار نفر فراهم شده و این زائران از خدمات مختلفی بهرهمند خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه هدف ما این است که کیفیت زیارت زائران افزایش یابد و تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع به کار گرفتهایم، در خصوص برنامههای فرهنگی مواکب توضیح داد: فضاسازی محیطی در تمامی مواکب صورت گرفته و پیوست فرهنگی نیز بر اساس دستورالعملها و آییننامههای داخلی برای برنامهها تدوین و متناسب با شرایط در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز ادامه داد: برگزاری جلسات سخنرانی، مداحی، اقامه نماز جماعت، ایجاد غرفههای ویژه کودکان و مسابقات فرهنگی از جمله برنامههای پیشبینیشده است. همچنین رادیو اربعین در موکب مرکزی مستقر خواهد شد و بهصورت لحظهای اخبار، اطلاعات و گزارشهای مربوط به اربعین را منتشر میکند.
وی با بیان اینکه برای حضور ائمه جمعه و سایر مسئولان استانی برنامهریزی شده تا در ایام حضور خود در مواکب، برنامههای فرهنگی و سخنرانی برگزار کنند و زائران از بیانات آنها بهرهمند شوند، درباره جذب مشارکتهای مردمی گفت: یکی از کمیتههای مهم ستاد، کمیته جذب مشارکتهای مردمی است و طرح پویش «کاشی حرم» در حال اجراست.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز عنوان کرد: در این طرح، هر فرد با پرداخت مبلغ 300 هزار تومان به نیابت از رهبر شهید انقلاب، به نیت خود، والدین، اموات یا ... در ساخت و توسعه صحن حضرت زینب (س) در حرم مطهر امام حسین (ع) مشارکت میکند و در آینده نام وی پشت کاشیهای صحن حضرت زینب (س) ثبت خواهد شد.
وی از مردم خواست با مشارکت در این طرح، در توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) سهیم شوند و اذعان کرد: تاکنون 132 دستگاه خودرو شامل تریلی، کامیون، کامیونت و وانت نیسان برای انتقال تجهیزات مواکب به عراق اعزام شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد. وظیفه ما این است که به مردم گزارش دهیم نذورات و کمکهای آنان در چه مسیری هزینه میشود.
وی با اشاره به اینکه اطلاعرسانی شفاف موجب افزایش اعتماد و مشارکت مردم میشود، گفت: امیدواریم با همکاری رسانهها بتوانیم این فرهنگ را بیش از پیش گسترش دهیم و با ارائه خدمات بهتر، زمینه ارتقای کیفیت زیارت زائران حسینی را فراهم کنیم. 3 هزار و 700 خادم از البرز در عملیات اربعین امسال مشغول خدمترسانی به زائران امام حسین(ع) هستند.