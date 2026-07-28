انگ اجتماعی بزرگترین چالش پس از ترک اعتیاد است

وجیهه محمدیفلاح در نشست خبری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز، با تأکید بر اینکه اعتیاد یکی از پیچیدهترین آسیبهای اجتماعی کشور است، گفت: این آسیب ماهیتی چندوجهی و چندلایه دارد و بدون شناخت دقیق، پیشگیری، کاهش آسیب، درمان، توانمندسازی و صیانت، امکان کنترل پایدار آن وجود ندارد.وی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای حوزه اعتیاد، نبود آمار دقیق و بهروز است؛ موضوعی که همچنان برنامهریزیهای تخصصی را با دشواری مواجه کرده است.
وی افزود: تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، گسترش مواد صنعتی و نوظهور و همچنین کمبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت زنان، کودکان و نوجوانان درگیر اعتیاد از دیگر چالشهای جدی این حوزه به شمار میرود.
تمرکز بهزیستی بر زنجیره کامل خدمات
مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به راهبردهای این سازمان بیان کرد: در بهزیستی تلاش کردهایم زنجیرهای کامل از شناخت، پیشگیری، کاهش آسیب، درمان، توانمندسازی و صیانت از افراد بهبود یافته را طراحی و اجرا کنیم تا فرآیند درمان پس از ترک اعتیاد نیز ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، طی سالهای اخیر برنامههای متعددی اجرا شده و تلاش شده است میزان مشارکت اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد افزایش یابد.
محمدیفلاح از اجرای طرح «پاترا» در مناطق کمبرخوردار و آسیبپذیر استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای توانمندیهای شناختی و رفتاری در مناطق پرخطر اجرا میشود و یکی از برنامههای محوری سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری است.
رسانهها در کاهش انگ اجتماعی نقشآفرین باشند
وی با تأکید بر نقش رسانهها در مقابله با آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات افراد بهبود یافته، نگاه جامعه و انگ اجتماعی نسبت به آنان است.
مدیرکل بهزیستی البرز افزود: رسانهها میتوانند با فرهنگسازی، زمینه بازگشت افراد بهبود یافته به جامعه را فراهم کنند؛ چرا که بسیاری از این افراد پس از درمان، بیش از اعتیاد با قضاوتهای اجتماعی مواجه هستند.
محمدیفلاح گفت: خوشبختانه امروز در استان البرز از مرحله جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر عبور کردهایم و اکنون تمرکز اصلی بر توانمندسازی، اشتغال و حمایت از خانوادههای افراد بهبود یافته است.
راهاندازی مراکز صیانت و توانمندسازی
وی از افتتاح دو مرکز صیانت و توانمندسازی ویژه افراد بهبود یافته در سال گذشته خبر داد و افزود: با راهاندازی این مراکز، زنجیره خدمات درمان تا بازگشت به زندگی اجتماعی در استان تکمیل شده است.مدیرکل بهزیستی استان البرز خاطرنشان کرد: اکنون هشت مرکز کاهش آسیب (DIC) و تیمهای سیار نیز در استان فعالیت میکنند و خدمات تخصصی به جامعه هدف ارائه میدهند.
ارائه خدمات به بیش از ۲۰ هزار نفر
محمدیفلاح با تشریح عملکرد سال گذشته بهزیستی اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر در حوزههای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب از خدمات سازمان بهزیستی استان البرز بهرهمند شدند.
وی افزود: سال گذشته نزدیک به پنج میلیارد تومان برای اجرای برنامههای پیشگیری از اعتیاد هزینه شد و در حوزه کاهش آسیب نیز حدود چهار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به ساماندهی مراکز اقامتی ماده ۱۵ گفت: با تشدید نظارتهای تخصصی، بسیاری از مراکز فاقد استاندارد تعطیل شدند و اکنون ۵۵ مرکز دارای مجوز در استان فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: در جریان اجرای طرح ارتقای کیفیت، ۴۰ مرکز نیز به دلیل نداشتن شرایط لازم تعطیل شدند و در حال حاضر ۴۴ مرکز دارای رتبه یک و ۱۱ مرکز دارای رتبه دو هستند و مراکز دارای رتبه سه اجازه ادامه فعالیت ندارند.
حمایت از خانوادهها و اشتغال بهبودیافتگان
محمدیفلاح با بیان اینکه بازتوانی پس از درمان اهمیت ویژهای دارد، اظهار کرد: سه مرکز توانمندسازی در استان فعال است و سال گذشته بیش از یکهزار و ۲۵۰ نفر از خدمات این مراکز بهرهمند شدند.
وی افزود: اجرای طرح مدیریت مورد، حمایت از خانوادههای افراد بهبود یافته، اتصال افراد درمانشده به اشتغال و ارائه خدمات حمایتی از مهمترین برنامههای بهزیستی در حوزه صیانت اجتماعی است.
مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: سال گذشته حدود شش میلیارد تومان برای حمایت از خانوادههای افراد بهبود یافته هزینه شد تا روند بازگشت آنان به جامعه با موفقیت بیشتری همراه باشد.
اجرای طرح «پازک» برای حمایت از زنان
وی همچنین از اجرای طرح «پازک» با هدف پیشگیری از اعتیاد در زنان دارای همسر مبتلا به اعتیاد خبر داد و افزود: این طرح با هدف کاهش آسیبهای خانوادگی اجرا میشود و سال گذشته ۲۷۰ نفر به طور مستقیم از خدمات آن بهرهمند شدند.
محمدیفلاح در پایان تأکید کرد: سیاست سازمان بهزیستی بر اجرای برنامههای فردمحور، خانوادهمحور و جامعهمحور است و اعتقاد داریم مقابله مؤثر با اعتیاد تنها با مشارکت همه دستگاهها، رسانهها و همراهی مردم امکانپذیر خواهد بود.