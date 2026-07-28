به عنوان یک فعال رسانه‌ای و شهروندی که دل در گرو آینده‌ی این آب و خاک دارد، وظیفه‌ی خود می‌دانم که مشفقانه به جناب رئیس‌جمهور هشدار دهم ، هرگونه بی‌تدبیری و تصمیمِ شتاب‌زده در حوزه‌ی سوخت، نتیجه‌ای جز شعله‌ورتر شدن آتش تورم و کوچک‌تر شدنِ سفره‌ی محقرِ مردم در پی نخواهد داشت. آقای رئیس‌جمهور! پرسش افکار عمومی این است که آیا شما و مشاوران عالی‌جنابتان در همین جامعه و در میان این مردمِ رنج‌کشیده نفس نمی‌کشید؟ آیا حافظه‌ی تاریخی سیاست‌گذاران ما به این زودی پاک شده است؟ آیا التهابات تلخ گذشته و تبعاتِ سنگینِ تصمیماتی همچون «حذف تدریجی ارز ترجیحی» را از یاد برده‌ایم؟ دیدیم که چگونه آن دست از جراحی‌های اقتصادی، فنر قیمت‌ها را رها کرد؛ به گونه‌ای که امروز بازار بی‌حساب و کتاب هر روز اوج می‌گیرد و هیچ ترمزی جلودارِ قطارِ بی‌توقفِ گرانی نیست. در این شرایط شکننده و بحرانیِ اقتصاد خانوار، تحمیل شوکِ جدیدی به نام «گرانی سوخت»، نه با منطق سازگار است و نه با عقلانیتِ حکمرانی. اصرار بر این تصمیم در کشوری که خود روی دریایی از انرژی و بنزین نشسته است، تنها یک معنا دارد: زدنِ کبریت بر پیکره‌ی جامعه‌ای که تحمل التهاب جدیدی را ندارد. امید است که پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمِ غیرقابل بازگشت، صدای خُرد شدنِ استخوان‌های اقتصادِ خانوار شنیده شود و تدبیر، جایگزینِ تصمیماتِ شوک‌آور گردد. ولی ابراهیمی سرپرست - روزنامه جوان در استان البرز