مهدی مهرور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان کرج که با حضور مدیران دستگاه‌های زیربط و اعضای شورای برنامه‌ریزی برگزار شد اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه توسعه شهرستان است و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها با اشراف کامل و هماهنگی لازم حضور یابند.

وی با اشاره به پیامدهای تشکیل استان البرز افزود: بخش قابل توجهی از ساختمان‌ها، امکانات و ظرفیت‌های ادارات شهرستان کرج پس از استان شدن به ادارات کل استانی اختصاص یافت و همین موضوع موجب شد این شهرستان با وجود جمعیت بالا و مسئولیت‌های گسترده، از نظر زیرساخت‌های اداری و خدماتی با کمبودهای جدی مواجه شود.

فرماندار ویژه شهرستان کرج با بیان اینکه کرج مرکز ثقل جمعیتی و خدماتی استان البرز است، تصریح کرد: ضروری است در توزیع اعتبارات، اجرای پروژه‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها در حوزه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، آب، برق، گاز و سایر خدمات عمومی، نگاه ویژه‌ای به شهرستان کرج وجود داشته باشد.

مهرور از همکاری و همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابراز امیدواری کرد با رویکرد کارشناسی و عدالت‌محور، بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی شهرستان کرج جبران شود.

وی از عملکرد دستگاه های اجرایی و تمامی مجموعه هایی که در مدیریت شرایط و خدمت رسانی در دوران جنگ به شهروندان نقش آفرینی کردند تقدیر کرد.

قابل ذکر است در پایان سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان کرج برای سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید.