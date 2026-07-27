تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: توپخانه رژیم صهیونیستی مناطقی در اطراف ارتفاعات «علی الطاهر» در منطقه نبطیه در جنوب لبنان را گلوله باران کرده است.

هنوز از خسارت‌های این حمله ارتش رژیم صهیونیستی گزارشی منتشر نشده است.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.