کد خبر: 1371074
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با فرامرز شاهسواری، نماینده مجلس

مجلس پیگیر افزایش مبلغ وام اشتغال و مدت‌زمان بازپرداخت آن است 

1 یک نماینده مجلس معتقد است نمایندگان مردم در مجلس پیگیر موضوع افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان و افزایش مدت‌زمان بازپرداخت اقساط این وام به هفت سال هستند
حسام کمالی 

جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است نمایندگان مردم در مجلس پیگیر موضوع افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان و افزایش مدت‌زمان بازپرداخت اقساط این وام به هفت سال هستند، زیرا قرار است این تسهیلات در بخش اشتغالزایی و توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی به کار بیفتد و نیاز مهم کشور در حوزه پدافند غیرعامل (توسعه غیرمتمرکز برق کشور) و کاهش ناترازی انرژی کشور را برطرف کند. 
 
وام اشتغال یکی از انواع تسهیلات خرد و حمایتی به شمار می‌رود که باید در اختیار متقاضیان قرار گیرد. هدف این است که از این طریق زمینه برای توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه مهیا شود، به‌گونه‌ای که به درآمد پایداری دست یابند و به حمایت‌های دولتی نیازی نداشته باشند. بخش قابل‌توجهی از وام اشتغال با محوریت نهاد‌های حمایتی شامل کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و بهزیستی در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد که تاکنون کارایی داشته و به توانمندسازی مددجویان انجامیده است و هدف این است که ضمن توانمندسازی مددجویان و ایجاد بستری برای دسترسی آنها به درآمد پایدار، زمینه برای کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی نیز مهیا شود. شرط تحقق کامل این است که بانک مرکزی اقدام به تأمین مالی بانک‌های عامل برای پرداخت وام اشتغال کند و زمینه برای دسترسی نهاد‌های حمایتی به وام اشتغال مهیا شود. در پنجمین ماه سال هستیم و هنوز بانک مرکزی تأمین مالی بانک‌های عامل را برای پرداخت وام اشتغال انجام نداده است. این بدان معناست که بر اثر تورم از ارزش وام اشتغال کاسته می‌شود و عملاً امکان بهره‌مندی اقشار ضعیف از این تسهیلات از بین می‌رود. 
فرامرز شاهسواری، نماینده مجلس، در گفت‌و‌گو با «جوان» درخصوص ضرورت تأمین مالی بانک‌های عامل برای پرداخت وام اشتغال از سوی بانک مرکزی و لزوم افزایش مبلغ و مدت‌زمان بازپرداخت این تسهیلات گفت: «مسئله وام اشتغال مددجویان موضوع مهمی است که مستقیماً در معیشت و وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه اثرگذاری دارد و باید این وام در سریع‌ترین زمان ممکن به مددجویان پرداخت شود و هرگونه اهمال‌کاری در این زمینه موجب تضییع حقوق این قشر ضعیف جامعه خواهد شد.» 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «بر اثر تورم از ارزش اعتبارات کاسته شده است. از طرف دیگر، هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید یا پنل‌های خورشیدی بالا رفته است. بر همین اساس، افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم ضرورت دارد.» 
شاهسواری گفت: «به موازات مبلغ وام اشتغال باید مدت‌زمان بازپرداخت نیز افزایش پیدا کند، به‌گونه‌ای که زمینه برای بهره‌مندی اقشار ضعیف از این تسهیلات به وجود آید.» 
وی ادامه داد: «درست است که در شرایط جنگی هستیم و منابع مالی دولت تحت فشار قرار گرفته است، اما حاکمیت وظیفه دارد با اعمال سیاست‌های دقیق به سمتی برود که امکان پرداخت وام اشتغال متناسب با تورم با شرایط مناسب به وجود آید.» 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس پیگیر موضوع افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان و افزایش مدت‌زمان بازپرداخت اقساط این وام به هفت سال هستیم، زیرا قرار است این تسهیلات در بخش اشتغالزایی و توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی به کار بیفتد و نیاز مهم کشور در حوزه پدافند غیرعامل (توسعه غیرمتمرکز برق کشور) و کاهش ناترازی انرژی کشور را برطرف کند.» 
وی ادامه داد: «اگر وام اشتغال به موقع در اختیار متقاضیان و مددجویان قرار نگیرد، عملاً امکان تحقق طرح‌های پیش‌بینی‌شده در راستای توانمندسازی مددجویان و کمک به رفع ناترازی انرژی مهیا نمی‌شود. این به معنای از دست رفتن فرصت‌های موجود است.» 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «وام اشتغال در قانون بودجه پیش‌بینی شده است و باید بانک مرکزی در راستای تأمین مالی بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات گام بردارد. از آنجا که مبلغ تسهیلات نیز پاسخگوی راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید یا سهیم شدن در پنل‌های خورشیدی نیست، پیگیر افزایش مبلغ وام اشتغال به ۳۵۰ میلیون تومان نیز خواهیم بود.» 
شاهسواری گفت: «کشور در شرایط حساسی قرار دارد و باید اولویت حاکمیت این باشد که اعتبارات را به بخش‌های مولد اقتصادی سوق دهد. در همین راستا، اعطای به‌موقع وام اشتغال ضرورت دارد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: وام ، اشتغال ، مجلس
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