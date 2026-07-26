روزگاری حتی برگزاری یک مجلس دعا برای مردم مصر در برابر تجاوز اسرائیل محل تردید بود، اما امروز جمهوری اسلامی به جایگاهی رسیده است که امریکا و رژیم صهیونیستی در برابر آن صفآرایی کردهاند و هیچکس تصور نمیکرد این دو قدرت به چنین وضعیتی دچار شوند؛ تحولی که نادیده گرفتن آن و ناسپاسی نسبت به این دستاورد، بیانصافی است.
آیتالله عبدالله جوادیآملی در اظهارنظری با مقایسه جایگاه ایران و جهان اسلام در حدود ۷۰ سال پیش با شرایط کنونی، تأکید کرد: حدود ۷۰ سال قبل، زمانی که از حوزه پربرکت تهران، یعنی مدرسه مروی، به مدرسه فیضیه منتقل شدم، همان روزها اسرائیل به مصر حمله کرده بود. آن روز مقابل کتابخانه مدرسه فیضیه قدم میزدم تا ببینم علما، بهویژه مرحوم آیتالله بروجردی، چه تصمیمی خواهند گرفت. همه متحیر بودند که آیا ایشان حتی اجازه برگزاری یک مجلس دعا برای مسلمانان مصر را که گرفتار حمله اسرائیل شده بودند، خواهند داد یا خیر.
آیتالله جوادیآملی ادامه داد: در نهایت اجازه برگزاری آن مجلس دعا صادر شد. آن زمان، حدود ۷۰ سال پیش، نه اینترنت وجود داشت و نه فضای سیاسی امروز. شخصیتهایی مانند آیتالله کاشانی نیز حضور داشتند، اما در نهایت تنها کاری که میشد انجام داد، برگزاری یک مجلس دعا برای مردم مصر در برابر تجاوز اسرائیل بود. این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه باید گذشته را فراموش نکنیم، اظهار داشت: از آن روزگاری که حتی ما را به حساب نمیآوردند، امروز به جایی رسیدهایم که دو ابرقدرت علیه ما وارد میدان شدهاند و با این حال نتوانستهاند به اهداف خود برسند. آیتالله جوادی آملی تأکید کرد: هیچکس تصور نمیکرد روزی برسد که ایران در برابر دو ابرقدرت بایستد. نه مردم دنیا چنین تصوری داشتند و نه خود آن قدرتها. وی با اشاره دوباره به شرایط گذشته گفت: حدود ۷۰ سال پیش حتی برای مردم مصر که گرفتار حمله اسرائیل شده بودند، امکان انجام کاری جز برگزاری یک مجلس دعا وجود نداشت، اما امروز شرایط به گونهای دیگر رقم خورده است. ما امروز باید شب و روز شاکر باشیم از آن درجهای که ما را به حساب نمیآوردند، به جایی رسیدهایم که یک ابرقدرت حمله کرده است و ماند. این اگر معجزه نیست، پس چیست؟ هیچ فکر میکردیم که ما دو ابرقدرت را مچاله کنیم؟
آیتالله جوادیآملی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این تحولات و این تغییر بزرگ را نادیده بگیریم و نسبت به آن حقشناسی نکنیم، بیانصافی کردهایم.