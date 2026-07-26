جوان آنلاین: تغییرات رئالمادرید در جریان است و خوزه مورینیو حرف اول و آخر را در این تیم میزند. با آمدن سرمربی جدید، بحث رفت و آمد بازیکنان جدیتر از قبل پیگیری میشود و مورینیو هرکسی را نخواهد، در لیست مازاد قرار میگیرد. فعلاً بحث رفتن یا نرفتن اندریک و وینیسیوس جونیور مطرح است. اندریک، مهاجم جوان برزیلی است که خیلی فرصت نمایش پیدا نکرده است. سال گذشته باشگاه رئال به او پیشنهاد انتقال قرضی به تیم دیگری را داد تا اندریک بیش از این نیمکتنشین باقی نماند. اندریک این پیشنهاد را پذیرفت و در نیمفصل به المپیک لیون پیوست و اتفاقاً همراه با سلسائو در جامجهانی عملکرد خوبی داشت. قرارداد قرضی او تمام شده و حالا باشگاه باید بین دو مهاجم خود انتخاب کند؛ اندریک یا گونزالو گارسیا. با توجه به نقش اصلی مورینیو در رئال، اوست که تصمیم میگیرد کارایی کدام مهاجم بیشتر است. درحالیکه خود اندریک تمایلی به انتقال قرضی جدید ندارد و امیدوار است در ترکیب کهکشانیها به میدان برود، اما ESPN برزیل مدعی شده مسئولان رئال با نظر مهاجم خود موافق نیستند. بازیکن برزیلی دو سال پیش با امید بازی ثابت با پیراهن شماره ۹ رئال از پالمیراس به مادرید آمد، ولی نتوانست جایگاهش را در ترکیب اصلی پیدا کند. در دوران سرمربیگری ژابی آلونسو او خیلی زود فهمید جایی در ترکیب اصلی رئال ندارد و پذیرفتن انتقال قرضی به لیون بهترین تصمیم برای اندریک بود. در ۲۱ بازی که مهاجم برزیلی با پیراهن تیم فرانسوی انجام داد، هشت گل زد و هشت پاس گل ارسال کرد. حالا که شرایط تغییر کرده، اگر آقای خاص به اندریک فرصت بدهد، این مهاجم جوان فرصت عرضاندام و پیشرفت در کنار کیلیان امباپه را پیدا خواهد کرد.
اندریک تنها دغدغه رئال نیست و وینیسیوس جونیور دیگر برزیلی است که هنوز تکلیف ماندن یا نماندش مشخص نشده است. وینی مدتی است نامش با آرسنال گره خورده و اخبار زیادی در خصوص توافق با این باشگاه لندنی منتشر شده است. قرارداد این بازیکن تابستان سال آینده به اتمام میرسد و از آنجا که خبری از تمدید نشده، وینی هم فکر رفتن افتاده است. براساس گزارش تلگراف، خوزه مورینیو مخالف جدی جدایی وینی است و درخواست حفظ تمامی ستارههای رئال را به باشگاه داده است. آقای خاص قصد ندارد به راحتی ستارههایش را از دست بدهد. سرمربی پرتغالی روی حفظ وینیسیوس، امباپه و جود بلینگام اصرار دارد. بعد از قهرمانی در لیگ برتر و راهیابی به لیگ قهرمانان، آرسنال فرصت جذب ستارههای بزرگ دنیا را پیدا کرده و پا به عرصه رقابت با تیمهای تراز اول گذاشته است. از سوی دیگر وینی در رئال هفتهای ۴۰۰ هزار پوند دستمزد دریافت میکند و راضی کردن او نیازمند هزینه زیاد خواهد بود.