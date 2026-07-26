جوان آنلاین: بانوان بوکس ایران در حالی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند که راضیه طهماسبی معتقد است این تیم مرحله آزمون و خطا را پشت سر گذاشته و حالا زمان نتیجه‌گیری آن است: «کمال‌گرا نیستیم که بگوییم با اعزام دو بوکسور، حتماً دو مدال خواهیم گرفت. این اتفاق بسیار دشوار است، اما به کسب مدال امیدواریم. در صورت داشتن قرعه مناسب، می‌توانیم به یک مدال برنز در ناگویا دست پیدا کنیم.»

اردو‌های این تیم از بهمن سال گذشته آغاز شد و همچنان بانوان بوکس ایران برای آماده‌سازی جهت حضور در ناگویا در اردو به سر می‌برند. اردویی که این‌بار، اما به گفته مربی بانوان، شرایط کاملاً متفاوت است: «در شرایط فعلی در آکادمی بوکس اسکان داریم و سالن تمرین نیز شرایط بسیار بهتری نسبت به قبل دارد. از فضای سالن و سیستم تهویه آن گرفته تا خوابگاه جدید که همانند هتل است و همین تغییرات مثبت طی چند ماه اخیر تأثیر زیادی بر روحیه و انگیزه ملی‌پوشان بوکس ایران گذاشته است.»، اما مهم‌تر از بحث اسکان، برگزاری اردو‌های تدارکاتی است و برنامه‌هایی که راضیه طهماسبی امیدوار است برای بانوان هم اجرا شود: «فدراسیون در حال رایزنی است تا اواخر مردادماه یک اردوی مشترک برون‌مرزی داشته باشیم. هنوز کشور این اردو قطعی نشده، اما فدراسیون در حال مکاتبه با ترکیه و ازبکستان است. در صورتی که شرایط برگزاری این اردوی مشترک برای ما فراهم شود، خیلی به ما کمک خواهد کرد. زمانی که بچه‌های ما دیدار‌های خود را در مسابقات جام جهانی در چین واگذار کردند، یک هفته فرصت داشتیم و هر روز با بوکسور‌های کشور‌های دیگر اسپارینگ داشتیم. واقعاً بچه‌ها در این تمرینات مشترک با بوکسور‌های خارجی عملکرد خوبی داشتند و توانستیم با پنج، شش کشور تمرین مشترک داشته باشیم که تجربه بسیار خوبی بود.»