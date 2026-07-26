کد خبر: 1371055
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير
خودداری IOC از تحقیق در مورد اینفانتینو 

فیفای امریکایی ننگ فوتبال شد

1 خوش‌رقصی‌های رئیس نوکرصفت فیفا مقابل رئیس‌جمهور جنایتکار امریکا باعث خجالت جامعه جهانی فوتبال شده است
فریدون حسن

جوان آنلاین: خوش‌رقصی‌های رئیس نوکرصفت فیفا مقابل رئیس‌جمهور جنایتکار امریکا باعث خجالت جامعه جهانی فوتبال شده است. اما با وجود تمام اعتراض‌ها و انتقاد‌هایی که به رفتار‌های حقارت‌آمیز اینفانتینو مقابل ترامپ می‌شود، ارکان بین‌المللی ورزش هنوز حاضر نیستند رفتار‌های تحقیرآمیز اینفانتینو را محکوم کنند یا حداقل به او تذکر دهند. 
اهدای جایزه من‌درآوردی صلح فیفا به رئیس‌جمهور جنایتکار و فاسد امریکا در کنار اجازه دخالت او در مسائل ریز و درشت برگزاری جام جهانی باعث شده شکایت‌های زیادی علیه اینفانتینو تنظیم شود، شکایت‌هایی که البته با توجه به نفوذ لابی امریکایی – صهیونیستی بر ورزش جهان، هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است. 
در آخرین نمونه این رفتارها، کمیته بین‌المللی المپیک از انجام تحقیقات در مورد رئیس فیفا خودداری کرده تا ثابت شود حتی این کمیته هم تحت تأثیر قدرت‌های استعماری و جنایتکاران بشری قرار دارد و ورزش تنها بهانه‌ای برای سفیدشویی نژادپرستی حاکم بر این نهاد بین‌المللی ورزش است. در چنین شرایطی رئیس خودفروخته فیفا هم هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد بدون اینکه نگران پاسخگویی به جایی باشد. 
سخنگوی کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که این کمیته شکایت گروه حقوق بشری FairSquare علیه اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال را رد کرده و گفته است که این موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد است. این گروه حقوق بشری در تاریخ ۱۴ جولای (۲۳ تیر) شکایتی علیه اینفانتینو ثبت کرد و او را به نقض مکرر قوانین کمیته بین‌المللی المپیک در مورد بی‌طرفی سیاسی از طریق حمایت سیاسی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا متهم کرد. 
سخنگوی IOC در این باره گفت: کمیسیون اخلاق IOC شکایت این گروه را به‌طور کامل بررسی و خاطرنشان کرده که شکایت فعلی از جمله در رابطه با رئیس فیفا، تنها به تصمیمات فدراسیون بین‌المللی فوتبال در مورد حاکمیت و مدیریت آن، از جمله روابط آن با دولت و اجرای قوانین ورزشی توسط فدراسیون جهانی فوتبال اشاره دارد که هر دو خارج از محدوده اجرای آیین‌نامه اخلاق IOC هستند. این شکایت خارج از صلاحیت کمیسیون اخلاق IOC است و ما این را به اطلاع این گروه هم رسانده‌ایم. 
این گروه حقوق بشری معتقد است رئیس‌جمهور امریکا به‌طور نامناسب بر تصمیمات فیفا در طول برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تأثیر گذاشته است؛ از جمله تعلیق کارت قرمز فولارین بالوگان که جنجال‌ساز و با اعتراض کارشناسان فوتبال همراه شد. این گروه همچنین سال گذشته شکایتی را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده و مدعی شده بود که اینفانتینو در چندین مورد، حمایت عمومی خود را از اقدامات و سیاست‌های ترامپ ابراز کرده است. 
اینفانتینو که از سال ۲۰۲۰ در IOC عضویت دارد، به دلیل حضور در کنار ترامپ که محور اصلی شکایت FairSquare است، در کانون تحقیقات قرار گرفته است. رئیس فیفا این روز‌ها سرمست از برگزاری جام جهانی زیر نظر رئیس‌جمهور جنایتکار امریکا، با ارسال پیام‌های تبریک به تیم‌های مختلف سعی دارد به نوعی افتضاحات به‌بار آمده در جام جهانی را تحت‌الشعاع قرار دهد، نمونه آن نامه به آرژانتینی‌ها و خیره‌کننده عنوان کردن تلاش آنها برای موفقیت در جام است. این اقدام اینفانتینو مهر تأییدی بر رفتار‌های عجیب و غریب او در فیفاست، رفتار‌هایی که به‌طور مستقیم بر فوتبال جهان تأثیر می‌گذارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فیفا ، ورزش ، امریکا
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