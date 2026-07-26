نشست گل و بلبلی هیئت رئیسه فوتبال 

هرچند از ابتدا هم مشخص بود نتیجه خاصی از نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال حاصل نمی‌شود، اما این همه گل و بلبل بودن فضا را هم کمتر کسی باور داشت. اصلاً انگار هیچ اتفاقی رخ نداده و وضعیت فوتبال کشور اینقدر خوب و رو به جلوست که آقایان فقط کنار هم نشستند و احتمالاً میوه و شیرینی صرف کردند و تمام!

فدراسیون فوتبال در حالی نشست هیئت رئیسه خود را برگزار کرد که حداقل توقع می‌رفت برای دو اتفاق مهم رخ‌داده، تصمیم‌های جدی‌تری بگیرد، اما همه چیز خیلی عادی تمام شد؛ انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده و حقی ضایع شده است. اولین مسئله مربوط می‌شد به اقدامات خودسرانه دبیرکل فدراسیون فوتبال در معرفی نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای شرکت در رقابت‌های لیگ‌های آسیایی. پیش از جلسه دیده و شنیده بودیم که جناب دبیرکل خیلی راحت و بدون دغدغه به کار خود ادامه می‌دهد و به قول معروف کسی هم نمی‌تواند به او بگوید بالای چشمت ابروست، ولی آنچه در جلسه رخ داد در نوع خود بی‌نظیر است، چراکه حتی رئیس فدراسیون هم حاضرنشد «تشری» به‌جناب دبیرکل بزند. به هر حال ظاهراً ارتباطات دبیرکل با کنفدراسیون فوتبال آسیا اینقدر محکم است که حتی مهدی تاج هم نتواند به او چپ نگاه کند.

موضوع مهم دیگری که بازهم اتفاقی در مورد آن رخ نداد، بحث تصمیم‌گیری در خصوص کادر فنی تیم ملی بود. خب این یکی را هم پیش از جلسه وضعیتش را مشخص کرده بودند و همه می‌دانستیم که امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی ماندنی است. با این حال، این توقع می‌رفت که اعضای جلسه اندکی جدی‌تر با سرمربی تیم ملی برخورد کنند تا حداقل کمی به این نتیجه نزدیک شود که تیمش در جام جهانی چندان هم خوب نتیجه نگرفته و اگر می‌خواهد در جام ملت‌های آسیا موفق باشد باید تغییراتی ایجاد کند، هم در نوع تفکر و نگرش و هم شاید در کادر فنی خود، اما اینجا هم همه چیز گل و بلبل تمام شد و امیر قلعه‌نویی بدون دریافت حتی یک تذکر خشک و خالی با اقتدار تمام به کارش در تیم ملی ادامه خواهد داد.

آنچه در همین دو مورد رخ داده، غیرقابل باور است. فوتبال جهان به هیچ عنوان مدیری خودسر را که خود را تافته جدا بافته فرض کند، تحمل نمی‌کند و خیلی راحت او را پس می‌زند، اما اینجا در فدراسیون فوتبال ایران این حرف‌ها نیست. زمان زیادی از جام جهانی نگذشته و خوب به یاد داریم که حین برگزاری جام و بعد از آن چه مربیانی که حتی با وجود کسب نتایج خوب به راحتی برکنار شدند یا استعفا دادند، اما در این مورد هم فدراسیون فوتبال ایران کاملاً متفاوت برخورد می‌کند.

کسی توقع برخورد چکشی یا اخراج و تحریم و تنبیه آنچنانی ندارد، اما هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال حداقل برای حفظ شأن و منزلت خودش هم که شده، می‌توانست به هدایت ممبینی و امیر قلعه‌نویی یک تذکر خشک و خالی بدهد، نه اینکه همه چیز را گل و بلبل تمام کند.