کد خبر: 1371051
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير

فرار رو به جلو یا تلاش برای زمان خریدن؟ 

1 جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشت؛ نه در خصوص وضعیت دبیرکل و نه حتی سرمربی تیم ملی! 
دنیا حیدری 

جوان آنلاین: جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشت؛ نه در خصوص وضعیت دبیرکل و نه حتی سرمربی تیم ملی! 
در حالی که انتظار می‌رفت در این جلسه تکلیف دبیرکل فدراسیون و همچنین نیمکت تیم ملی مشخص شود، صحبت‌های علوی همه را ناامید کرد، چراکه سخنگوی فدراسیون تازه از تعیین یک کمیته برای بررسی اشتباه فدراسیون در زمینه معرفی نماینده آسیایی ایران خبر می‌دهد. تصمیمی که نشان می‌دهد فدراسیون به دنبال زمان خریدن است تا به یک نتیجه مثبت برسد. 
براساس آیین‌نامه‌ای که‌ای‌اف‌سی برای مسابقات لیگ قهرمانان سطح۲ آسیا تدوین کرده، فدراسیون‌ها تا ۱۰ خرداد فرصت داشتند تیم‌های واجد شرایط را معرفی کنند، به همین دلیل هم مسابقات داخلی کشور‌ها برای انتخاب نمایندگان خود باید تا ۹ تیرماه به پایان می‌رسید، اما ممبینی بنا به گفته‌های خودش، بی‌توجه به این مسائل و قوانین، چهارم خرداد‌ماه نامه معرفی تیم‌ها را به‌ای‌اف‌سی ارسال کرده، حال آنکه فدراسیون تصمیم به برگزاری پلی‌آف برای مشخص شدن سومین نماینده ایران گرفته بود. حالا، اما به جای برخورد با این رفتار خودسرانه که باعث خورده شدن حق چادرملو اردکان شده، فدراسیون تازه تصمیم به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این موضوع گرفته است. حال آنکه هیچ نکته مبهمی در این ماجرا وجود ندارد که بخواهد مورد بررسی قرار بگیرد و رویه‌ای که فدراسیون در پیش گرفته، نشان می‌دهد تاج هیچ قصد جدی برای کنار گذاشتن دبیرکل خود را ندارد. شاید هم با توجه به ارتباطاتی که او با کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد، دست رئیس فدراسیون را برای برکناریش در پوست گردو قرار داده است! در این صورت بهترین تصمیم زمان خریدن است و منحرف کردن افکار عمومی، خصوصاً که بسیاری این روز‌ها چشم‌انتظار تصمیم‌گیری فدراسیون در خصوص نیمکت تیم ملی فوتبال ایران هم هستند. اما در نشست پنج ساعته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، نه تکلیف ممبینی مشخص شد و نه تصمیمی در خصوص آینده امیر قلعه‌نویی گرفته شد. هیئت رئیسه فدراسیون که تقریباً از ساعت ۱۶ روز شنبه برای بررسی مهم‌ترین مسائل فوتبال ایران در سالن فدراسیون تشکیل جلسه داده بود که در هیچ یک از موارد مورد بحث به قطعیت نرسید. هرچند که نگاه غالب به ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی بود، اما با وجود اینکه گفته می‌شود احتمال سپردن سکان هدایت تیم ملی تا پایان جام ملت‌های آسیا به دست قلعه‌نویی زیاد است، تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشد. مسئله‌ای که فریده شجاعی، عضو هیئت رئیسه، نیز مهر تأیید بر آن می‌زند: «در این نشست تصمیم قطعی درباره تیم ملی گرفته نشد، اما بحثی هم در خصوص برکناری سرمربی تیم ملی به میان نیامد و مقرر شد هفته آینده جلسه دیگری برای تصمیم‌گیری نهایی برگزار شود. اما شخصاً ادامه حضور قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی را مناسب می‌دانم.» 
طهمورث حیدری دیگر عضو هیئت رئیسه، اما بر این باور است، کسی باید سکان هدایت تیم ملی فوتبال ایران را به دست بگیرد که بتواند این تیم را حداقل به فینال لیگ ملت‌های آسیا برساند. هرچند که از صحبت‌های او اینطور تصور می‌شود که رضایت چندانی به ادامه همکاری با قلعه‌نویی ندارد، اما علوی، سخنگوی فدراسیون تأکید می‌کند که در مجموع اعضای هیئت رئیسه از عملکرد امیر قلعه‌نویی رضایت دارند. با وجود این، از آنجا که گفته می‌شود قرار است او در جلسه هفته آینده برنامه‌های خود را ارائه دهد، تصمیم‌گیری درباره ادامه یا عدم حضور او در تیم ملی به آینده موکول شده است؛ به جلسه بعدی که قلعه‌نویی برنامه خواهد داد تا اعضای هیئت رئیسه بعد از بررسی، تصمیم نهایی خود را در خصوص آن بگیرند. 
مسئله، اما این است که فدراسیون بعد از ساعت‌ها بحث و تبادل‌نظر، نه در خصوص نیمکت تیم ملی توانست به جمع‌بندی نهایی برسد و نه در خصوص سرنوشت ممبینی. دبیرکلی که حق‌خوری او واضح و روشن است، اما گویا هزینه کنار گذاشتن‌اش آنقدر بالاست که فدراسیون ترجیح می‌دهد سرش را به بررسی برنامه‌های سرمربی تیم ملی گرم کند تا روشن شدن تکلیف حقی که با معرفی گل‌گهر به عنوان سومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا از چادرملو ضایع شده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ورزش ، مسابقات
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