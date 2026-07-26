جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیات دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، اعضای کابینه علاوه بر بررسی مسائل جاری کشور و دستورکارهای دولت، گزارشی از آخرین اقدامات، برنامهها و عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف ارائه کردند.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت اطلاعرسانی و تبیین دقیق اقدامات دولت، اظهار داشت: همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی از ظرفیت روابط عمومی برخوردار هستند و لازم است این ظرفیت بهصورت فعال، منسجم و مؤثر در جهت آگاهیبخشی به افکار عمومی به کار گرفته شود؛ بهویژه درباره توافق اخیر، لازم است اطلاعرسانی دقیق، مستند و شفاف انجام گیرد.
پزشکیان با اشاره به برخی فضاسازیها و روایتهای نادرست درباره عملکرد دولت، تصریح کرد: مگر امکان دارد دولت بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اقدامی در مسائل کلان کشور انجام دهد؟ روابط عمومی دستگاهها باید با حضور فعال و روایت صحیح، زمینه آگاهی مردم از واقعیتها و دستاوردهای کشور را فراهم کنند.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت در سختترین شرایط، مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته است، گفت: دولت در همه عرصهها از جمله انرژی، حملونقل، زیرساخت، سلامت، ارتباطات و سایر بخشهای خدماتی، با وجود فشارها و خسارات ناشی از اقدامات دشمن، اجازه ایجاد وقفه در خدمترسانی را نداد و هرجا آسیبی وارد شد، در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم برای جبران و بازسازی انجام گرفت.
پزشکیان با اشاره به اهداف دشمنان برای ایجاد بیثباتی در کشور افزود: هدف دشمن، تضعیف نظام و برهم زدن اداره کشور بود، اما مدیران، وزرا، استانداران و مجموعه دستگاههای فرهنگی اجرایی با مدیریت مؤثر و تلاش شبانهروزی، این توطئه را ناکام گذاشتند. امروز بسیاری از ناظران و تحلیلگران بینالمللی اذعان دارند که آمریکا و رژیم صهیونیستی هم در میدان تقابل و هم در عرصه دیپلماسی به اهداف خود دست نیافتند، اما متأسفانه عدهای در داخل همچنان بر القای روایت شکست اصرار دارند که این رویکرد در راستای منافع ملی نیست.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به حجم گسترده مسئولیتهای دولت در شرایط اخیر خاطرنشان کرد: بسیاری از مسئولان و مدیران دولتهای گذشته نیز اذعان دارند که مدیریت کشور در چنین شرایط پیچیدهای کار سادهای نبوده و عملکرد مجموعه دولت در حفظ ثبات، استمرار خدمترسانی و مدیریت امور کشور قابل توجه است.
در ادامه جلسه، وزیر کشور گزارشی از سفر خود به پاکستان و دیدار با نخستوزیر، فرمانده ارتش و وزیر کشور پاکستان ارائه کرد.
وی با اشاره به نتایج این سفر، از توافقات انجامشده برای توسعه همکاریهای مرزی، افزایش ظرفیت تردد در گذرگاههای مشترک، اضافه شدن گذرگاه مرزی کوهک در کنار مرزهای میرجاوه و ریمدان، برنامهریزی برای شبانهروزی شدن فعالیت این گذرگاهها، توسعه همکاریهای جادهای و ریلی، تسهیل حملونقل مستقیم کامیونها تا مقصد نهایی و همچنین پیشرفت مذاکرات پیرامون پروژه خط لوله گاز صلح خبر داد.
در ادامه، معاون اجرایی رئیسجمهور گزارشی از برنامهریزی دستگاههای اجرایی برای برگزاری هفته دولت ارائه کرد و با اشاره به نقش دولت در مدیریت شرایط کشور در دوره جنگ، بر ضرورت معرفی دقیقتر خدمات، اقدامات و دستاوردهای دولت در هفته دولت امسال تأکید کرد.
سخنگوی دولت نیز گزارشی از سفرهای میدانی خود به استانهای جنوبی کشور و روند پیگیری مسائل و مطالبات مردم این مناطق ارائه کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از برنامهریزی مشترک این سازمان با معاون اجرایی رئیسجمهور و دستگاههای اجرایی برای شناسایی، دستهبندی و حل مسائل استانهای جنوبی کشور خبر داد که این برنامه به تصویب هیئت دولت نیز رسید.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل کمیته ویژه اطلاعرسانی هفته دولت، اظهار داشت: این کمیته با هدف انعکاس مناسب خدمات و دستاوردهای دستگاههای اجرایی تشکیل شده است، اما گزارش مستقیم و گفتوگوی وزرا با مردم و رسانهها جایگزینناپذیر است؛ از اینرو از اعضای دولت درخواست میشود برگزاری نشستهای خبری و مصاحبههای رسانهای را در برنامه کاری خود قرار دهند.
در ادامه جلسه، وزیر نفت گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه صادرات و فروش نفت، با وجود محدودیتها و فشارهای خارجی، ارائه کرد.
همچنین وزیر امور خارجه گزارشی تفصیلی از حضور جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای، مذاکرات دوجانبه و رایزنیهای انجامشده در حاشیه این اجلاس و نتایج حاصل از دیدارهای دیپلماتیک ارائه کرد.