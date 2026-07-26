کد خبر: 1370967
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

نبیه بری: لبنان به تضمین سه‌جانبه ایران، عربستان و آمریکا نیاز دارد

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با تأکید بر لزوم دستیابی به تضمین‌های بین‌المللی برای تثبیت اوضاع این کشور، اعلام کرد که بیروت برای مدیریت شرایط کنونی به یک «تضمین سه‌جانبه» با مشارکت ایران، عربستان سعودی و آمریکا نیاز دارد.

جوان آنلاین: «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که این کشور در شرایط کنونی به یک «تضمین سه‌جانبه» متشکل از عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد؛ موضوعی که با توجه به ادامه تنش‌ها و تحولات میدانی در جنوب لبنان اهمیت ویژه‌ای یافته است.

بری در گفت‌وگو با رسانه‌ها، روابط خود با عربستان سعودی را «خوب» توصیف کرد. وی همچنین با اشاره به روابط خود با «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان، تأکید کرد که ارتباط میان دو طرف بسیار مطلوب است و با وجود برخی اختلاف‌نظرهای سیاسی، تماس‌ها و هماهنگی‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.

رئیس پارلمان لبنان درباره وضعیت جنوب این کشور نیز اظهار داشت: آنچه در روستاهای جنوب، از جمله شهرک «زوطر غربی» رخ می‌دهد، نشان‌دهنده تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی و دشواری تحقق عقب‌نشینی کامل نیروهای اشغالگر و بازگشت ساکنان به خانه‌هایشان است.

بری همچنین گفت که در جریان جنگ سوریه وارد درگیری‌های داخلی آن کشور نشده و این موضع، در آن مقطع هزینه‌های سیاسی برای روابطش با دمشق به همراه داشته است.

وی با اشاره به دیدار اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و عون در واشنگتن نیز تصریح کرد که آنچه اهمیت دارد، نتایج عملی این دیدار است، نه صرفاً شکل برگزاری آن.

رئیس پارلمان لبنان افزود: معیار اصلی، تثبیت آتش‌بس و اجرای عقب‌نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی است؛ اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. عقب‌نشینی انجام‌شده از شهرک زوطر غربی را به‌سختی می‌توان عقب‌نشینی واقعی دانست، زیرا این شهرک به‌طور کامل در اشغال نبوده و هم‌زمان عملیات تخریب منازل، محله‌های مسکونی و زیرساخت‌ها و نیز حملات به ساکنان در حاشیه روستاهای اشغالی همچنان ادامه دارد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که ارتش رژیم صهیونیستی علی‌رغم توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.

برچسب ها: نبیه بری ، لبنان ، جنگ لبنان
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