در پی اعلام محاصره عربستان سعودی توسط نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و باب المندب، دو نفتکش که حامل نفت خام عربستان بودند، مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند.

جوان آنلاین: دو نفت‌کش که حامل نفت خام عربستان سعودی به مقصد آسیا بودند، دیروز و پس از تهدیدهای انصارالله یمن مبنی بر مسدود بودن تنگه باب المندب به روی کشتی های سعودی، مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند.

انصار الله یمن دوشنبه گذشته ممنوعیت کشتیرانی برای عربستان سعودی را اعلام کرد که این اقدام می‌تواند جبهه جدیدی را در این جنگ باز کند. این گروه در پیامی به شرکت‌های کشتیرانی، تهدید کرد که به هر کشتی که اقدام به بارگیری یا تخلیه نفت عربستان کند، حمله خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به این تهدیدات مدعی شد که انصارالله هنوز تنگه باب‌المندب را مسدود نکرده‌ است و در صورت انجام این کار، علیه آن‌ها اقدام خواهد کرد. ترامپ افزود: «تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است. ممکن است بیفتد، اما ما اوضاع را در کنترل داریم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با آن مقابله خواهیم کرد.»

با این حال، به نظر می‌رسد تهدید یمنی ها جدی است، چرا که دو نفت‌کش سعودی دیروز مسیر خود را تغییر داده و به جای عبور از تنگه باب‌المندب به سمت اقیانوس هند، به سمت کانال سوئز تغییر جهت دادند. این دو کشتی به‌ تازگی نفت خام عربستان را از بندر «ینبع» در دریای سرخ برای ارسال به چین و هند بارگیری کرده بودند.

گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیایی وانگارد سه‌شنبه اعلام کرد که این تحولات نشان‌دهنده اولین تغییرات قطعی در مسیر نفت‌کش‌های تجاری پس از اعلام ممنوعیت انصار الله است و احتمالا باعث افزایش اختلال در صادرات نفت خام عربستان در منطقه شود.