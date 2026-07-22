کد خبر: 1370200
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تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

مرگ مشکوک نظامی سابق ارتش رژیم صهیونیستی در آمریکا

رژیم صهیونیستی رسانه ها از مرگ مشکوک نظامی سابق ارتش رژیم صهیونیستی در آمریکا خبر دادند.

جوان آنلاین: یاکر لیوی تاجر ۴۵ ساله صهیونیست بعد از سقوط از طبقه ۲۸ یک ساختمان مجلل در شهر میامی واقع در ایالت فلوریدای آمریکا مرد.

پلیس میامی اعلام کرد که گزارشی در ساعت ۹ و نیم شب مبنی بر سقوط یک صهیونیست از ساختمانی در این شهر دریافت کرد و زمانی به محل حادثه رسید که این صهیونیست جان داده بود.

دفتر جرایم مربوط به قتل در پلیس میامی اعلام کرد که تحقیقات خود را در خصوص این حادثه آغاز کرده و دلیل و نحوه مرگ این صهیونیست تا قبل از کالبد شکافی اعلام نمی شود.

لازم به ذکر است که لیوی پیشتر در ارتش رژیم صهیونیستی حضور داشت و بعد به آمریکا مهاجرت و یک شرکت تأسیس کرد.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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