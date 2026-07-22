مسئول آمریکایی:تعداد نظامیان زخمی شده در جنگ ایران از ۵۰۰ تن فراتر رفت

یک مسئول آمریکایی به افزایش تعداد نظامیان زخمی شده در جنگ با ایران اذعان کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مسئول آمریکایی اعتراف کرد که تعداد نظامیان آمریکایی زخمی شده در جریان جنگ با ایران به بیش از ۵۰۰ تن افزایش یافته است.

۲ روز قبل نیز آسوشیتدپرس اذعان کرد که تعداد نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران به ۱۷ تن افزایش یافته است.

پیشتر وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اعلام کرده بود که تعداد زخمی ها در میان نظامیان این کشور در پی تجاوز به ایران به ۴۲۷ تن افزایش یافته است.

این در حالی است که انتشار آمار رسمی تلفات نظامیان آمریکایی در جریان عملیات های موشکی و پهپادی ایران در منطقه به شدت سانسور می شود.

به تازگی نیز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد: یک موشک ایرانی جمعه گذشته توانست با وجود رهگیری بیشتر موشک‌ها، از پدافند هوایی اردن عبور کند.