کد خبر: 1370189
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تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

الدیلمی: به عربستان توصیه می‌کنم در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند

عربستان عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به عربستان سعودی توصیه کرد که در سیاست های خود بازنگری کند.

جوان آنلاین: علی الدیلمی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با المیادین، به عربستان سعودی توصیه کرد که سیاست‌های خود را بازنگری کند و از بی توجهی به خواسته‌های مردم یمن دست بردارد.

وی اضافه کرد: اگر عربستان سعودی به محاصره یمن ادامه دهد، ناوگان‌های غربی هیچ فایده‌ای برای این کشور نخواهند داشت و ریاض باید به حقوق مردم ما احترام بگذارد.

الدیلمی بیان کرد: اقدامات یمنی‌ها از روی احساسات نیست، بلکه بر اساس یک راهبرد روشن برای شکستن محاصره سعودی مدیریت می‌شود. با توجه به غیرقابل تحمل شدن اوضاع، یک اجماع مردمی و همچنین سیاسی در صنعا برای پایان دادن به این محاصره وجود دارد.

پیشتر نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: محاصره دریایی دشمن سعودی از هم اکنون وارد فاز اجرایی می شود. ما حق مردم خود را برای مقابله محاصره با محاصره اعلام می کنیم.

وی تاکید کرد: ما برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم. به خواست و قوه الهی، با هرگونه تشدید گسترده از دشمن سعودی مقابله می کنیم.

برچسب ها: عربستان سعودی ، یمن ، عربستان
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