۱۲ شهید در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه

رژیم صهیونیستی در تداوم نقض آشکار و روزانه توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، روز گذشته با ادامه حملات هوایی به مناطق مختلف نوار غزه، ۱۲ تن از مردم بی‌گناه فلسطین را به شهادت رساند.

جوان آنلاین: ۶ نفر از این ۱۲ نفر از اعضای خانواده «المصری» شامل یک زوج و ۴ فرزندشان بودند که پیکرهایشان روز گذشته (سه شنبه) پس از بمباران منزلشان در خیابان الثلاثینی (جنوب شهر غزه) از زیر آوار بیرون کشیده شد. کادر درمانی بیمارستان الشفاء شهادت این اعضای خانواده را تأیید کرده‌اند.

در جنایتی دیگر، بیمارستان «شهدای الاقصی» از انتقال پیکر ۲ شهید و چندین مجروح در پی حملات تروریستی ارتش اشغالگر به شهرک «الزهراء» در جنوب غزه خبر داد.

همچنین، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منزلی در نزدیک بیمارستان «الخدمة العامة» در منطقه السامر (مرکز غزه)، ۴ تن دیگر به فیض شهادت نائل آمده و تعدادی نیز مجروح شدند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به این وحشی‌گری‌های ارتش تروریستی صهیونیستی، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن اعلام کرد: «حملات ددمنشانه ارتش اشغالگر به خانه خانواده المصری، تجلی عینی خوی وحشی‌گری و بی‌اعتنایی کامل صهیونیست‌ها به تمامی ارزش‌های انسانی است.»

حماس در ادامه تأکید کرد که این اقدامات، تلاشی مذبوحانه در راستای تداوم جنگ نسل‌کشی علیه غیرنظامیان بی‌گناه و دهن‌کجی آشکار به توافق آتش‌بسِ امضا شده در «شرم‌الشیخ» است که تحت نظارت و ضمانت‌های بین‌المللی منعقد شده بود.