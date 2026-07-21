جوان آنلاین: روزنامه والاستریتژورنال عبور موشکهای بالستیک ایران از سامانههای پدافندی آمریکا و اصابت آن به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن را نشاندهنده چالشهای پیشِروی واشنگتن در محافظت از نظامیانش در منطقه دانسته است.
به گزارش تسنیم، این روزنامه نوشته است: حملهٔ موشکی ایران به یک پایگاه هوایی در اردن که منجر به کشتهشدن دو نیروی نظامی آمریکایی شد، به کانکسهای پیشساختهٔ محل سکونت و استراحت این نیروها اصابت کرده است.
بهگفتهٔ مقامات؛ حمله به پایگاه هوایی «موفق السلطی» یکی از سه حملهٔ موشکی مجزا به این پایگاه طی ۲۴ ساعت در هفتهٔ گذشته بود که به کشتهشدن دو سرباز از یگانهای پدافند هوایی و موشکی ارتش انجامید، بقایای پیکر نفر سوم نیز در محل پیدا شده و در حال بررسی است.
این روزنامه نوشت: عبور سه موشک از پدافند هوایی آمریکا، نشاندهندهٔ چالشهای بزرگ در حفاظت از حدود ۵۰ هزار نیروی مستقر در منطقه در برابر نیروهای مسلح ایران است؛ نیروهای مسلحی که همچنان به شمار قابلتوجهی موشکهای بالستیک و پهپاد مجهز است.
روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود: ایران خود را با پدافندهای آمریکا وفق داده است و موشکهایی شلیک میکند که با سرعت بسیار بالا حرکت میکنند و هنگام شیرجه بهسمت زمین، قابلیت مانورپذیری دارند.
سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) که نظارت بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را بهعهده دارد از اظهارنظر دربارهٔ خسارات ناشی از حملات ایران خودداری کرده است.
این در حالی است که بهنوشته والاستریتژورنال، ایران تصاویر ماهوارهای از خسارات واردشده به پایگاه آمریکایی را در حسابهای شبکههای اجتماعی خود منتشر کرده است.
حملهٔ مرگبار ایران، یکی از سلسله حملاتی بود که تهران در روزهای اخیر علیه پایگاههای محل استقرار نیروهای آمریکایی در اردن انجام داده است.
علاوه بر حملات به پایگاه موفق السلطی، ایران در هفتهٔ گذشته پایگاه هوایی «ملک فیصل» در اردن را نیز که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، هدف قرار داد. وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود: نیروهای ایرانی به فرودگاه دیگری در اردن نیز حمله کردند که طی آن به چند بالگرد بلکهاوک ارتش آمریکا آسیب وارد شد.